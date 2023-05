Ak si dobíjate kredit na cez internet, zbystrite pozornosť. Na Slovensku je nový sofistikovaný podvod

Na Slovensku je nový sofistikovaný podvod, ktorý súvisí s dobíjaním kreditu u mobilného operátora. Ak zadáte do vyhľadávača svojho operátor a kľúčové slovo, napríklad „dobitie kreditu“ je možné, že sa dostanete na stránku podvodníka a prídete tak o množstvo peňazí.

O podvode informujú TV Noviny, ktoré opisujú aj prípad ženy, ktorá takto prišla o 5-tisíc eur.

O čo ide

Ak do vyhľadávača napíšete názov operátora a k tomu „dobitie kreditu“ je možné, že prvý odkaz, ktorý vám vyhľadávač ponúkne, bude falošná stránka. Tá je ale verne odkopírovaná od operátora a nepozorný či neskúsený užívateľ si nemusí nič všimnúť. Často, aj samotný link stránky je veľmi podobný skutočnému operátorovi, avšak končí sa doménami ako napríklad „.com“.

Po kliknutí na falošnú stránku máte zadať telefónne číslo a sumu, za ktorú si chcete kredit dobiť. Následne ste presmerovaný na prihlásenie sa do internet bankingu či do falošnej platobnej brány. TV Noviny informujú, že problém majú všetci operátori na Slovensku, my sme ho zaznamenali iba pri niektorých.

Preverujte

Aby ste predišli podobným rizikám, vždy klikajte iba na stránky, ktoré poznáte. Konkrétne v tomto prípade sú často stránky operátorov dobre komunikované. Následne vždy kontrolujte, na akej stránke sa vlastne nachádzate — to môžete vidieť v lište s URL adresou. Podvodné stránky, ktoré sa snažia napodobniť skutočnú stránku, často nepoužívajú slovenskú doménu a takisto aj názov môže byť mierne odlišný od tej, ktorú sa snaží napodobniť.