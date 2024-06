Ak sa vyleje Dunaj, môže nastať invázia komárov: V Bratislave začali ničiť liahniská, toto by mali spraviť ľudia

Vyliatie riek Dunaj a Morava do prírodných záplavových území v Bratislave znamená aj postupnú aktiváciu tých najrozsiahlejších liahnísk komárov. Pripomína to primátor Bratislavy Matúš Vallo. Hlavné mesto podľa neho situáciu monitoruje. Deklaruje zároveň, že v nasledujúcich týždňoch urobia všetko pre to, aby zničili čo najviac lariev komárov. Informuje o tom na sociálnej sieti.

„Od začiatku roka sme vykonali už viac ako 250 zásahov a viac ako 5000 terénnych monitoringov liahnísk, ktoré vznikali v dôsledku najmä miestnych zrážok. Najproblematickejšie liahniská však vznikajú práve teraz, na rozsiahlych zaplavených územiach. Situáciu dôsledne monitorujeme a ihneď zasahujeme,“ konštatuje Vallo.

Na zaplavených plochách sa v závislosti od teploty a hĺbky vody do niekoľkých hodín až dní z dávnejšie nakladených vajíčok liahnu larvy komárov. Najintenzívnejší vývin lariev je po ustálení hladiny, teda keď na zaplavenej ploche prestáva prúdiť voda z hlavného toku. Larvy komárov sa liahnu najmä v stojatej vode.

„Zaplavené plochy každý deň monitorujeme. Ak sa v odobratej vzorke vyskytnú larvy, ihneď zasahujeme,“ ubezpečuje Vallo. Podľa terénu zasahuje mesto prostredníctvom chrbtových chrličov, člnov či dronov, pri najväčších plochách aj helikoptérou. Po zásahu je liahnisko opäť skontrolované, ak treba, zásah sa zopakuje.

Ľudia majú k dispozícii BTI tablety

Hlavné mesto deklaruje, že v nasledujúcich dňoch a týždňoch bude robiť všetko pre to, aby zničilo čo najviac lariev komárov. Faktom však je, že na území Bratislavy sa nachádzajú aj rozsiahle liahniská na záplavových plochách s piatym stupňom ochrany, kde nie je možné zasahovať ani s BTI, ani chemickými postrekmi.

Primátor opätovne pripomína, že komáre sa liahnu aj na dvoroch či v záhradkách. V takýchto prípadoch však hlavné mesto zasahovať nemôže, obyvateľom však ponúka BTI tablety. Tie môžu použiť práve vtedy, ak sa larvy komárov objavia v záhradnom jazierku, vo väčšej nádržke alebo v sude s vodou. Jedna tableta má vystačiť na 50 litrov vody a do 24 hodín má zničiť 100 percent lariev komárov v liahnisku.

Cieľom zásahov nie je podľa magistrátu eliminácia celej populácie komárov, ale minimalizácia ich kalamitného liahnutia. Hlavné mesto využíva larvicíd BTI, ktorým môže, na rozdiel od škodlivých chemických postrekov, zasahovať aj v chránených územiach tretieho a štvrtého stupňa. Pre ostatnú faunu a flóru je neškodný. Hlavné mesto zároveň prišlo s BTI vo forme tabliet pre záhradky. BTI sa napríklad používa v Rakúsku od roku 2005.