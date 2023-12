Ak sa chystáte pracovať v zahraničí, Sociálna poisťovňa vám uľahčí život: Dôležité tlačivo teraz dostanete za 24 hodín

Sociálna poisťovňa (SP) zavádza novú funkciu automatického posudzovania najčastejších elektronických žiadostí o vystavenie prenosného dokumentu A1 (PD A1). Proces elektronického vybavenia PD A1 má byť rýchlejší a efektívnejší, pričom žiadateľ môže očakávať výsledok do 24 hodín. Ide o dokumenty pre pracovníkov v zahraničí. V stredu na to upozornil hovorca SP Martin Kontúr.

Novinka sa môže týkať aj vás

Automaticky posudzovať sa budú žiadosti o vystavenie prenosného dokumentu A1 pre vyslanie zamestnanca do iného členského štátu Európskej únie (EÚ), žiadosti o vystavenie prenosného dokumentu A1 pre vyslanie samostatne zárobkovo činnej osoby do iného členského štátu EÚ a žiadosti o určenie uplatniteľnej legislatívy pre osoby pracujúce v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ, avšak výlučne pre skupinu vodičov medzinárodnej prepravy.

Pre prácu v zahraničí v rámci krajín EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska potrebujú niektoré kategórie zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) takzvaný prenosný dokument A1 (PD A1). Dokument určuje, kde bude občan sociálne poistený, a kde platí poistné na jednotlivé druhy poistenia podľa legislatívnych pravidiel danej krajiny.

Potrebujete elektronický čip

SP odporúča klientom podať žiadosť o PD A1 ešte pred odchodom za prácou prostredníctvom svojho webového portálu. Automatické posudzovanie žiadostí sa týka tých, ktoré budú doručené od 11. decembra. Na podanie žiadosti je potrebné mať občiansky preukaz s elektronickým čipom alebo elektronickú identifikačnú kartu (eID).

„Výsledkom automatického posudzovania žiadosti môže byť iba vystavenie požadovaného PD A1 alebo odstúpenie žiadosti na manuálne spracovanie zamestnancami/zamestnankyňami Sociálnej poisťovne. Výsledkom automatického posudzovania žiadosti nemôže byť zamietnutie žiadosti,“ priblížil Kontúr.

Ak žiadosť v rámci automatického posudzovania spĺňa všetky stanovené podmienky, automat doručí vystavený PD A1 do elektronickej schránky, z ktorej bola žiadosť (eFormulár) zaslaná. Vystavený PD A1 by mal byť doručený do elektronickej schránky v priebehu 24 hodín od zaslania žiadosti SP. SP evidovala v roku 2022 takmer 128.000 žiadostí PD A1, z nich 98 percent klienti podali papierovou formou.