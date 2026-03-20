Ak sa chystáte na dovolenku do Egypta, budete sklamaní: Krajina zavádza nové opatrenia, dotknú sa aj Slovákov

Egyptská vláda pristupuje k mimoriadnym opatreniam v snahe zvládnuť narastajúcu energetickú krízu. Premiér Mostafa Madbouly oznámil, že od 28. marca budú musieť všetky reštaurácie, obchody, kaviarne aj nákupné centrá zatvárať už o 21.00. Opatrenie bude platiť jeden mesiac.
Podľa informácií z portálu Egypt Independent ide o reakciu na zhoršujúcu sa situáciu v dodávkach energií v krajine. Výnimku budú mať zatiaľ štvrtky a piatky, pričom vláda následne vyhodnotí ďalší postup.
Obmedzenia zasiahnu aj verejné priestory
Premiér zároveň uviedol, že štát plánuje vypnúť osvetlenie billboardov v uliciach a na verejných priestranstvách. Pokračovať bude aj postupné obmedzovanie pouličného osvetlenia, ktoré má znížiť celkovú spotrebu elektriny. Vláda sa rozhodla tiež odložiť niektoré národné projekty, ktoré si vyžadujú vysokú spotrebu nafty. Ide o ďalší krok v snahe stabilizovať energetickú situáciu a predísť vážnejším problémom.
Egypt je výrazne závislý od zemného plynu, ktorý využíva najmä na výrobu elektriny. V dôsledku konfliktu v regióne a narušenia dodávok z okolitých ložísk sa krajina dostala do deficitu. Aby sa vláda vyhla rozsiahlym výpadkom elektriny, pristupuje k znižovaniu spotreby v oblastiach, ktoré označuje ako nevyhnutné. Ide najmä o obchodné centrá, reklamu a ďalšie formy osvetlenia, ktoré nie sú kľúčové pre chod krajiny.
Opatrenia majú zabrániť blackoutom
Cieľom prijatých krokov je stabilizovať energetickú sieť a zabrániť plošným výpadkom elektriny, ktoré by mohli výrazne zasiahnuť obyvateľov aj ekonomiku. Najbližšie týždne ukážu, či budú opatrenia postačujúce, alebo bude musieť Egypt pristúpiť k ešte prísnejším obmedzeniam, prípadne k ich predĺženiu,
