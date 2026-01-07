Ak potrebujete nakopnúť, pozrite si splnené ciele iných: Žena prešla 3 026 kilometrov, druhá už 5 rokov nepije

Ilustračná foto: Pexels / Unsplash

Michaela Olexová
Keby ste mohli vo svojom živote ihneď zmeniť jednu vec, čo by to bolo?

Ak patríte do skupiny ľudí, ktorí si na začiatku nového roka radi zadávajú zoznam cieľov, máme pre vás motiváciu, ktorá vás môže nakopnúť. Slováci v diskusnom vlákne prezradili, aké úspechy sa im podarilo dosiahnuť pri plnení vlastných novoročných predsavzatí. Mnohé si vyžadovali veľa disciplíny a odriekania, iné zase čas aj peniaze. Ale za svoj pot a slzy dostali odmenu, na akú sa nezabúda.

Slovenka sa ihneď pochválila naozaj chvályhodným úspechom: „Zo dňa na deň som prestala piť a fajčiť. Je to už päť rokov,“ priznala a dodala, že keby v tom nevytrvala, možno by tu dnes už nebola.

Žena prešla tisícky kilometrov, druhá už 10 rokov neje mäso

V inom diskusnom vlákne sa jedna žena priznala, že si v roku 2015 stanovila cieľ nejesť mäso a vydržala doteraz.

Je tu aj Slovenka, ktorá si pred štyrmi rokmi zaumienila, že začne cvičiť 3- až 4-krát do týždňa. „A dodržiavam to dodnes,“ pochválila sa.

Foto: unsplash

Ďalšia žena splnila svoj cieľ, ktorý vznikol úplnou náhodou. 1. januára 2024 si počas prechádzky povedala, že by bolo fajn venovať chôdzi viac času: „Nedala som si žiadny konkrétny cieľ, len som sa každý deň snažila prejsť pár kilometrov. Keď som na konci januára mala 250 kilometrov, rozhodla som sa, že to budem robiť každý mesiac. Dnes mám za sebou 3 026 kilometrov,“ opisuje svoju cestu.

Medzi obľúbené novoročné predsavzatia patria aj tie finančné.

