Ak máte prasknutú stenu, odborník radí spraviť si rýchly test s mincou. Zistíte, či to nie je vážny problém

Podľa experta Phila Spencera, známeho z relácie Location, Location, Location, dokáže jednoduchý test odhaliť možný problém, známy ako pokles pôdy.
Praskliny v stenách nie sú ničím nezvyčajným. Zaujímavé je, že práve v novostavbách sa môžu objavovať častejšie. „Počas prvého roka od dokončenia sa stavba prirodzene usádza a omietka sa pri vysychaní mierne zmršťuje. Tieto drobné pohyby môžu viesť k vzniku prasklín v omietke. Vo väčšine prípadov nejde o nič vážne – dajú sa jednoducho vyplniť a premaľovať,“ vysvetľuje Spencer pre portál Metro.
Za možné riziko považujeme trhliny širšie ako tri milimetre, diagonálne praskliny, ako aj tie, ktoré sú v hornej časti širšie než na spodku.
Spravte si jednoduchý test s mincou
„Praskliny spôsobené poklesom pôdy sa zvyčajne objavujú na konštrukčne slabších miestach domu, najčastejšie okolo okien, zárubní alebo v miestach, kde bola dodatočne pristavaná prístavba,“ približuje odborník. „Ak sa v týchto oblastiach objavia praskliny, je dôležité ich pozorne sledovať. Pokiaľ sa zväčšujú alebo sa objavujú nové, je čas konať.“
Podľa Spencera môže s orientačným posúdením pomôcť aj tzv. test s mincou.
