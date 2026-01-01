Ak má vaše auto túto farbu, pravdepodobne je obrovským magnetom pre vtákov: Viaceré značky sú ich najčastejším terčom

Ak ste si niekedy položili otázku, prečo sa práve vaše auto tak často stáva terčom vtáčieho bombardovania, vedzte, že nejde len o smolu. Najnovšie zistenia totiž ukazujú, že výber farby a značky vozidla môže mať prekvapivý vplyv na to, ako veľmi vás vtáky „obľubujú“.
Podľa prieskumu medzi tisíckou majiteľov áut, ktorý uskutočnil predajca Alan’s Factory Outlet, sa najviac sťažností týka hnedých, červených a čiernych vozidiel. Naopak, biele, strieborné či sivé autá sú pre vtákov menej lákavé, alebo si ich znečistenie len menej všímame, píše New York Post.
Dôvod, prečo sú niektoré autá znečistené viac než iné, je, že vtáky vidia farby inak ako ľudia, pretože dokážu vnímať aj ultrafialové svetlo. To znamená, že niektoré odtiene karosérie pre ne doslova žiaria. A práve to môže byť dôvod, prečo si niektoré farby vyberajú častejšie ako miesto svojej toalety.
Tieto značky áut sú najčastejším terčom
Okrem farby sa však ukázalo, že vtáky majú aj preferencie pri značkách. Vozidlá značky Ram, Jeep a Chevrolet boli medzi ich top trojkou. Vysvetlenie je však jednoduché – často ide o veľké autá s väčšou plochou.
Vodiči značiek ako Tesla a Lexus sa v prieskume dokonca vyjadrili, že sa cítia „prenasledovaní“, tvrdia, že vtáky ich autá cielene napádajú. Či je to len ich subjektívny pocit, alebo skutočne existuje nejaká vtáčia pomstychtivosť, však nie je jasné. No podľa vedcov niektoré druhy vtákov, ako napríklad vrany, si dokážu zapamätať ľudí aj situácie celé roky. Holuby si zas pamätajú svojich priateľov aj nepriateľov na základe predchádzajúcich skúseností.
Medzi ohrozené značky áut ďalej patria Kia, Audi, Ford, Nissan, Dodge a Subaru.
Takto sa môžete brániť
Vodiči áut, ktorí sa zapojili do prieskumu, zároveň uviedli, že na opravu a čistenie svojho vozidla z dôvodu vtáčieho trusu ročne minú približne 500 eur.
Preto ak chcete znížiť riziko, že sa vaše auto stane vtáčím cieľom, mali by ste parkovať pod prístreškom, mimo stromov, vedení alebo ríms, kde vtáky zvyknú posedávať. Pomôcť môže aj plachta na auto.
