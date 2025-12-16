Ak doma máte takéto peniaze, prineste ich do NBS: Kto to nestihne načas, môžu ho čakať poplatky

Foto: Profimedia

Lucia Mužlová
TASR
V Bulharsku sa bude od januára platiť eurami.

Od 1. januára do 2. marca 2026 bude možné zameniť menu bulharského leva aj v Národnej banke Slovenska (NBS). Zameniť sa budú dať len bankovky v ústredí banky v Bratislave a v expozitúre v Košiciach. Výmena bude pre ľudí a firmy bez poplatkov v maximálnom limite 2000 leva na osobu/transakciu na deň. Informovalo o tom oddelenie komunikácie NBS.

Banka pripomenula, že Bulharsko vstúpi 1. januára 2026 do eurozóny a prvý mesiac po tomto dátume bude obdobie duálneho obehu, počas ktorého sa budú môcť používať obe meny, teda bulharský lev aj euro. Následne používanie bulharského leva nahradí od 1. februára euro, pričom konverzný kurz bol stanovený na 1,95583 leva za euro.

Pozor na poplatky

Bezplatne a bez časového obmedzenia sa bankovky a mince bulharského leva budú dať vymeniť v Bulharskej národnej banke. Komerčné a vybrané pobočky pošty v Bulharsku budú vymieňať bankovky a mince bulharského leva za eurá do 30. júna 2026. „Po tomto dátume budú komerčné banky a pošta túto službu naďalej ponúkať minimálne do 31. decembra 2026, môžu si však účtovať poplatok,“ dodala NBS.

