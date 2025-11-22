Ak cestujete vlakom, pripravte si pevné nervy: Spoje majú obrovské meškania, na týchto miestach je to najhoršie

Nepriaznivé počasie spôsobuje v sobotu ráno aj komplikácie v železničnej doprave. Na východnom i strednom Slovensku má viacero vlakových spojov výrazné meškanie, informuje o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na webe oznamujúcom mimoriadne udalosti.
Vyše 140 minút mešká rýchlik, ktorý mal odchádzať z Košíc do Bratislavy o 05.35 h, takmer 40-minútové zdržanie má v stanici Poprad-Tatry expres, ktorý mal doraziť o 09.33 h zo Žiliny do Košíc, vyše 50-minútové zdržanie nabral osobný vlak s odchodom 07.19 h z Košíc s plánovaným príchodom do Svitu o 09.27 h.
Hodinu mešká tiež osobný vlak, ktorý mal zo stanice Šahy doraziť do Zvolena o 08.21 h. Od 07.50 h prerušili dopravu v úseku Dobrá Niva – Zvolen, dôvodom je spadnutý strom na trati.
