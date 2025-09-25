Ak by sa voľby konali teraz, vyhralo by Progresívne Slovensko: Smer výrazne zaostáva, Republika predbehla Hlas

Foto: Facebook - Robert Fico (reprofoto)

Nina Malovcová
Smer má najhorší výsledok od jesene 2023.

Dva roky po parlamentných voľbách sa politické preferencie opäť menia a najnovší model ukazuje výrazný posun. Progresívne Slovensko si upevnilo pozíciu lídra, Smer oslabuje a Hlas nielenže stráca percentá, ale aj svojich najvernejších voličov.

Ako informuje prieskum agentúry Ipsos pre Denník N, dáta boli zbierané od 17. do 21. septembra 2025 na vzorke 1 053 respondentov prostredníctvom online dopytovania.

PS vedie, Smer stráca

Progresívne Slovensko by v septembri získalo podporu 22,8 percenta ľudí. Smer by volilo 18,4 percenta, čo je jeho najhorší výsledok od jesene 2023. V porovnaní s augustom sa rozdiel medzi stranami zväčšil z dvoch na štyri body a v medziročnom porovnaní Smer stratil sedem bodov.

 

Republika s dvojciferným výsledkom

Na treťom mieste sa nachádza Republika, ktorá by získala 10,9 percenta. Podľa analytičky Pauly Ivankovej z Ipsosu má práve táto strana najlojálnejších voličov. Až 91,7 percenta ľudí, ktorí ju volili v roku 2023, by tak urobilo aj dnes. Strana si udržala svojich pôvodných priaznivcov a zároveň prilákala časť bývalých voličov Smeru.

Hlas padá v percentách aj v odhodlaní voličov

Koaličný Hlas by podporilo 8,3 percenta respondentov. Strane však klesá aj jadro lojálnych voličov, ktoré sa znížilo len na dve percentá, čo je menej ako pri KDH či Hnutí Slovensko. Prudko oslabil aj jej volebný potenciál, ktorý sa od jari znížil z tridsiatich na dvadsať percent.

Do parlamentu by sa dostali ešte SaS so 7,8 percentami, Hnutie Slovensko so 7,3 percentami a KDH so ziskom 6,9 percenta.

FOto: Facebook (Július Jakab – financie, fakty a dáta)

Pod hranicou piatich percent by zostali Demokrati, Sme rodina, Maďarská aliancia aj SNS. Ak by voľby skončili podľa tohto modelu, PS by obsadilo 42 kresiel, Smer 34, Republika 20 a Hlas 15. Opozičný blok by mohol vytvoriť väčšinu len s podporou Hnutia Slovensko. Predseda PS Michal Šimečka však hovorí, že preferuje spoluprácu s KDH, so SaS a s Demokratmi.

