Agenda rozhovoru bude „obrovská“: Robert Fico sa budúci týždeň stretne s Emmanuelom Macronom

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa na budúci štvrtok 29. januára v Paríži pracovne bilaterálne stretne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Premiér o tom informoval v piatok na sociálnej sieti s tým, že agenda rozhovoru bude „obrovská“.
Správu aktualizujeme.
Najnovšie články
