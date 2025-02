Adela Vinczeová úprimne priznala, ako je na tom zdravotne. Lekár jej oznámil znepokojivú správu, čo ju trápi?

Jedna z najobľúbenejších moderátoriek sa vie vyjadriť k akejkoľvek téme, vrátane tej, ktorá je pre mnohých citlivá. Neraz rozoberala dôvod, prečo nemohla otehotnieť a teraz sa opäť podelila s novinkami, ktoré sa týkajú jej zdravotného stavu. Bohužiaľ, nie je to až také ružové, ako sa môže zdať. Zdá sa, že mamičku adoptívneho syna čaká boj s ochorením, keďže patrí medzi rizikové typy žien.

Keďže chodieva Adela Vincezová pravidelne na preventívne prehliadky, dalo by sa čakať, že je úplne zdravá a nič jej nehrozí. Lekárov rozhodne nezanedbáva, hlavne na gynekologické vyšetrenia chodieva často, no napriek tomu ju trápi jedna nepríjemná vec, ktorú priznala v podcaste Konzultačné hodiny s vedcom Milanom Sedliakom.

Čo zistil lekár?

Známu moderátorku zaskočila diagnóza, o ktorej by radšej nikto nechcel počuť. Hoci myslí na svoje zdravie a pravidelne navštevuje lekárov, ani jeden z nich sa nezaoberal kvalitou jej kostí či osteoporózou. Vyzerá to tak, že po všetkých stránkach je v poriadku, no čo sa týka tejto diagnózy, je to horšie. Osteoporóza je ochorenie kostí, ktoré sa zvyčajne rieši u starších ľudí. Vtedy však už býva neskoro, a preto sa Adelin gynekológ rozhodol skontrolovať, ako je na tom moderátorka v súvislosti s osteoporózou. Navyše, ako sám povedal, už na to má vek, a keďže je vysoká a štíhla, patrí k rizikovej skupine žien.

„Na nohu mi dal gél, zavrel mi ju do takého aparátu, ktorý neviem, čo je, preskenovalo mi ju a zistilo sa, že už mám to predštádium, osteopéniu, a že je to fáza, keď sa s tým dá ešte niečo robiť. Nabehli sme na výživové záležitosti,“ uviedla Adela na pravú mieru, čo sa dozvedela. Hoci nie je ešte v postmenopauze, čo je obdobie, kedy ženy často mávajú problém s ochorením kostí, jej lekár to našťastie začal riešiť skôr. Adela sa taktiež jednoznačne vyjadrila, či mala niekedy niečo zlomené. „Nie,“ zareagovala ihneď a doplnila, že je „bojko“, čím zrejme narážala na to, že si na seba dáva veľký pozor, aby sa jej nič nestalo.

