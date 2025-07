Adela Vinczeová prelomila mlčanie o situácii v televíziách: Vedela, že možno príde o dlhoročnú kariéru

Ak ide o najznámejšiu moderátorku, určite väčšine ľudí ako prvá napadne práve Adela. V súčasnosti sa navyše jej meno neustále rieši nielen pre adopciu synčeka Maxíka, ale tiež vďaka kauze Markízy a jej odchodu z nej spolu s Viktorom. Ani jeden z nich sa pritom nebojí otvorene o tom diskutovať.

Adela Vinczeová patrí k najznámejším tváram televízií, či už ide o Markízu alebo STVR. Najnovšie prijala pozvanie do podcastu Na Gauči s Nasklee, kde porozprávala nielen o materstve a adopcii, ale tiež o svojej práci a o tom, či v poslednej dobe nemá obavy o pracovné ponuky, keďže zatiaľ čo z Let’s Dance sama odišla, inú šou jej zrušila samotná STVR.

Ľudia sa sťažovali, že je všade

Petra začala rozhovor o práci otázkou, či Adela niekedy odmietla projekt, keďže mala pocit, že to nie je niečo, čo jej bude sedieť, alebo sa skôr riadi tým, že keď sa jej niečo páči, ide do toho, aj keď to nie je úplne jej šálka kávy.

Adela vysvetlila, že hoci má za sebou množstvo projektov a obdobie, keď ľuďom takmer „vyskakovala z chladničky“, na ich pozadí sa odohrávalo viacero iných projektov, ktoré jej síce ponúknuté boli, no účinkovanie v nich odmietla. Dlho tak nerozumela tomu, že sa ľudia sťažujú, že je prakticky všade a žiadali, aby sa ponúkol priestor aj niekomu inému.

„Naozaj som veľmi veľa vecí odmietala, pri ktorých som sa necítila… Aj teraz som odmietla nejaké projekty, z ktorých som mala pocit, že to jednoducho nie som ja,“ priznala Adela a dodala, že zároveň nechcela, aby to vyznelo, že teraz má potrebu niekam utekať po udalostiach z Markízy.

Moderátorka tak priznala, že hoci sa jej zužujú pracovné možnosti, stále si vyberá, čo chce a čo nechce robiť. Rovnako tak premýšľala dlhšie o svojom odchode z Let’s Dance. Podelila sa o svoje myšlienky v tom období: „Na jednej miske váh je, že možný koniec kariéry, lebo keď sa odstrihneš od kľúčového hráča na mediálnom trhu, tak to môže toto znamenať.“ Zvažovala však aj to, čo sa v tom období v Markíze dialo, a tiež svoje ego. Nakoniec však bolo jej rozhodnutie jasné a hoci si pri ňom aj poplakala, neľutuje ho.

Na Markízu ťažké srdce nemá, ale…