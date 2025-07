Adela Vinczeová búra predsudky: Po adopcii syna volá po tom, aby aj rómske deti dostávali viac šancí

Adela Vinczeová otvorene hovorí o tom, že materstvo nie je o presných plánoch, ale o odvahe nechať veci plynúť. Príbeh jej adopcie ukazuje, že láska k dieťaťu nezávisí od génov, ale od srdca.

Ako prezradila v podcaste Na gauči s Nasklee, moderátorka sa v úlohe mamy našla a o rodičovstve aj adopcii hovorí s pokorou aj s humorom. S manželom Viktorom sa v máji 2024 stali oficiálne rodičmi syna Maximiliána, ktorého mali už predtým rok a pol v dočasnej starostlivosti. Odvtedy prešiel viac než rok a otázka ďalšieho dieťaťa ostáva stále otvorená.

Rodičovstvo bez plánovania

Adela v podcaste opísala, že nikdy nevnímala mať dieťa ako niečo, čo by sa dalo presne naplánovať. „Mať dieťa nevnímam vo svojom živote ako niečo, čo úplne určujem ja. Ani pri Maxíkovi sme to tak nemali. Dali sme tomu priestor – prešli sme si všetkými tými byrokratickými krokmi, dostali sme sa na zoznam čakateľov na adoptívnych rodičov, ale nechávali sme si to stále otvorené, lebo sme nevedeli… Nemôžeš si dopredu povedať: Vezmem si dieťa, lebo som na zozname. Až keď sme sa s ním stretli, pochopili sme, ako ho ľúbime. Že je náš. A že tohto človiečika chceme mať v našom živote.“

Práve táto otvorenosť im podľa nej umožnila prežiť adopciu ako výnimočný a veľmi osobný príbeh, na ktorý sa nedá pripraviť podľa žiadneho návodu.

Druhé dieťa? Zatiaľ otvorená kapitola