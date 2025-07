Adaptovali Vinu, Zradu aj Klamstvo, čo chystá Markíza ako ďalšie? Diváci sa môžu tešiť na nový seriál

Ako prvý odvysielala TV Markíza seriál Klamstvo. V ňom si v roku 2023 zahrali Tomáš Maštalír a Monika Szabó, v tom čase ešte Horváthová, a šlo o adaptáciu britského seriálu Liar. Po ňom nasledovala Zrada – adaptácia britského seriálu Doctor Foster: A Woman Scorned, v ktorej si zahrali Klára Issová a Milan Ondrík. Tento rok televízia vyrukovala s Vinou, v ktorej opäť stavila na Maštalíra a po jeho boku sa predstavila Gabriela Marcinková. Seriál je adaptáciou britského seriálu Broadchurch.

Už teraz je známe, že Markíza bude mať september nabitý divácky obľúbenými programami – od Dunaja, k vašim službám cez Sľub až po Farmu. Avšak, zdá sa, že na svoje si prídu aj milovníci kriminálok, ktorí ešte nedávno s napätím čakali, kto bude vrahom malého Danka a či bude nakoniec potrestaný. Podľa prvých informácií portálu Mediálne, televízia už divákom chystá podobný zážitok.

Čo ich čaká?

Podľa informácií portálu Mediálne sa televízia teší z úspechu a diváckej odozvy na už tretí takýto kriminálno-dramatický seriál. Rozhodla sa preto pracovať na ďalšom a je dosť možné, že bude odvysielaný už túto jeseň. „Bude to vôbec po prvýkrát, keď Markíza v jednom roku uvedie v jarnej a jesennej sezóne adaptovanú minisériu,“ zdôrazňuje portál.

„Máme záujem pokračovať v tomto type kratších, uzavretých seriálov, ktoré ponúkajú silné emócie, napätie a vysokú produkčnú kvalitu. Diváci si ich obľúbili a ukazuje sa, že majú na našom trhu veľký potenciál,“ povedala v exkluzívnom rozhovore pre Mediálne.sk Alexandra Dubovská, riaditeľka Centra výroby skupiny Markíza. Tentoraz by však nemalo ísť len o kriminálnu drámu, ale žánrovo by sa mohol dej presunúť k psychologickému trileru. Opäť tak pôjde o seriál, z ktorého mrazí.

Televízia zatiaľ neprezradila, akým seriálom sa rozhodnú inšpirovať tentoraz, no keďže v minulosti využívali najmä britské seriály s dvoma hlavnými postavami, dá sa očakávať, že teraz pôjdu rovnakým smerom. Rozhodli sme sa teda pozrieť na potenciálne seriály, ktoré by televízia mohla chcieť spracovať a dospeli sme k záveru, že na výber má rôzne zaujímavé seriály s napínavými zápletkami, no tieto tri sú najpravdepodobnejšie.

Rellik

Seriál Rellik (názov je Killer odzadu, pozn. red.) vyšiel v roku 2017 a pochádza z dielne bratov Harryho a Jacka Williamsovcov. Tí sú tiež zodpovední za seriál Liar, podľa ktorého bolo natočené Klamstvo. Tak ako už z názvu vyplýva, seriál je rozprávaný odzadu, čím je unikátny a takéto nečakané rozprávanie príbehu diváci videli aj pri seriáli Vina.

Rellik je psychologický krimi triler, v ktorom sú hlavnými postavami vyšetrovateľ Gabriel Markham a jeho kolegyňa Elaine Shepard. Tí sa snažia dolapiť sériového vraha, pričom sa jeho obeťou stane aj samotný Gabriel, no zázrakom sa mu podarí prežiť.

Príbeh je zobrazený v opačnom poradí, začínajúc policajnou streľbou na podozrivého vraha a potom sa vracia späť po častiach, až sa dostane na začiatok príbehu.

The Fall

Ďalšou možnosťou, po ktorej by mohla televízia siahnuť, je seriál The Fall. Tiež ide o psychologický krimi triler s dvoma hlavnými postavami – detektívkou Stellou Gibson a sériovým vrahom Paulom Spectorom, ktorý je navonok milujúci otec a manžel, no v noci sa mení na manipulatívneho predátora. Ide tak o dve protikladné hlavné postavy, čo už diváci mali možnosť vidieť v seriáli Klamstvo.

Thirteen

Poslednou pravdepodobnou predlohou je seriál Thirteen. Ten vyšiel v roku 2016 a hlavnými postavami sú Ivy Moxam, 26-ročná žena, ktorá unikla po 13 rokoch od únosu zo zajatia a detektív Carne, ktorý sa snaží pomôcť, ale aj zistiť pravdu. V tejto psychologickej dráme, ktorá miestami zachádza k trileru, sledujú diváci vzťah medzi obeťou a mužským vyšetrovateľom.