7-ročný chlapček utrpel početné zranenia: V nemocnici podstúpil chirurgické zákroky, ako jediný prežil strašnú nehodu

Pri tragédii zahynulo šesť ľudí vrátane 14-ročného chlapca.

Sedemročný chlapec, ktorý bol účastníkom stredajšej (8. 10). tragickej dopravnej nehody na Horehroní, utrpel početné zranenia. Po prevoze do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici podstúpil chirurgické zákroky.

Pre TASR to uviedla referentka komunikácie nemocnice Alena Šperková. „Pacienta sme prijali s početnými zraneniami. Podstúpil chirurgické zákroky a momentálne je pod dohľadom lekárov intenzívnej zdravotnej starostlivosti. Jeho stav naďalej monitorujeme,“ uviedla Šperková s tým, že viac informácií vzhľadom na citlivosť prípadu nateraz nie je možné poskytnúť.

Šesť obetí a jedno ťažko zranené dieťa

K dopravnej nehode dvoch osobných áut došlo v stredu večer na ceste I/66 medzi obcami Heľpa a Závadka nad Hronom. Pri tragédii prišlo o život šesť ľudí vrátane 14-ročného chlapca. Jedna osoba, 7-ročný chlapec, bola z miesta nehody s ťažkými zraneniami prevezená do nemocnice. Polícia v súvislosti s udalosťou začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia, okolnosti nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania.

Obete tragickej dopravnej nehody na Horehroní pochádzali z obce Šumiac v Breznianskom okrese. V jednom aute sa viezla mladá rodina, v druhom mladí muži, ktorí sa vracali z práce. V obci sa uskutoční krízové stretnutie, na ktorom sa bude koordinovať pomoc pozostalým, informoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK).

„Naši kolegovia z regionálnej kancelárie sú už v Šumiaci, kde zvolávajú krízové zasadnutie obecných poslancov, pomocných profesií a členov miestnej občianskej služby, aby sa ťažkú situáciu podarilo zvládnuť,“ uviedol úrad. Na mieste budú rodinám pomáhať aj pracovníci krízovej linky IPčko.

Pomoc rodinám a transparentný účet

Regionálna kancelária ÚSVRK spolu s obcou pripravuje zriadenie transparentného účtu, ktorý pomôže rodinám s nákladmi na poslednú rozlúčku. „Veríme, že sa nám aspoň sčasti podarí zmierniť náročné dni pozostalých,“ dodal úrad. K nehode dvoch áut došlo v stredu 8. októbra večer na ceste I/66 medzi Heľpou a Závadkou nad Hronom.

Pri tragédii zahynulo šesť ľudí vrátane 14-ročného chlapca, 7-ročný chlapec utrpel ťažké zranenia. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia, okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky, cesta bola niekoľko hodín uzavretá. Hasiči vyslobodzovali osoby z havarovaných vozidiel, asistovali záchranárom pri resuscitácii a prehľadávali okolie nehody.

Úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí vyjadril prezident SR Peter Pellegrini, predseda Národnej rady SR Richard Raši, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, minister zdravotníctva Kamil Šaško, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško i predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.

