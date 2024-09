Šetrila som 50-centové, 1 a 2 € mince do pohára od zaváranín, kým sa nenaplnil: Keď som ich spočítala, čakal ma šok

Ak ste sa niekedy snažili šetriť peniaze, možno viete, že to nie je vždy úplne jednoduché. Po tom, ako na mňa z každej strany na internete vyskakovali virálne tipy a triky ako si ľahko čo-to našetriť bez toho, aby som si to čo i len všimla, som sa rozhodla jeden takýto vyskúšať. Najprv som si stanovila 100-dňovú šetriacu výzvu, keď skončila nad moje očakávania, pokračovala som ďalej a odkladala si do pohára od zaváranín 50-centové, 1- a 2-erové mince, až kým bol plný po okraj. Po pár mesiacoch som si takto ušetrila až niekoľko stoviek eur.

Článok pokračuje pod videom ↓

Koncom mája som opísala svoj experiment, počas ktorého som si celých 100 dní odkladala každú jednu mincu v hodnote 50 centov, 1 a 2 eurá, ktorá sa mi dostala pod ruky. Inšpirovala som sa pri ňom virálnym trikom, ktorý zdieľal profil @HH Tiling na TikToku ešte v roku 2021.

Stanovila som si vlastné pravidlá

Jednoducho vždy, keď sa mi dostali mince v týchto hodnotách pod ruky, už som nimi ďalej neplatila, ale každý deň poctivo odkladala do pohára a v žiadnom prípade som naň nesiahla. Toto som, samozrejme, robila až potom, ako som každý mesiac uhradila svoje potrebné výdavky, aby sa nestalo, že mi náhodou nezostane na niečo, čo potrebujem a budem tak musieť na našetrené peniaze siahnuť.

S pôvodným experimentom som začala 2. februára a týchto sto dní som sa striktne držala stanovených pravidiel. Hrdo môžem prehlásiť, že som ich ani raz neporušila. Podarilo sa mi tak našetriť 225 eur, čo ma po uplynutí tejto doby prekvapilo. Rozhodla som sa teda pokračovať v šetrení, až kým sa tento pohár zaplní až po vrch. Musím priznať, že som zo svojich pravidiel značne povolila, no napriek tomu ma výsledná suma potešila ešte viac než predtým.

Dajme si rýchly kvíz

Poriadne si prehliadnite tento 0,7 litrový pohár vpravo na fotografii vyššie a schválne si skúste tipnúť, koľko sa mi celkovo podarilo našetriť.

Už to nešlo ako po masle, no v pohári mám peknú sumu

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného