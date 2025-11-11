15 eur denne nám odchádza na šetriaci účet, priznala Slovenka: Tieto triky vám pomôžu zvládnuť týždeň pred výplatou

Ilustračné foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
Niektoré výdavky môžete ľahko okresať.

Mnohým Slovákom téma peňazí nedá poriadne spávať. Pri prepočítavaní každého eura môže pomôcť plánovanie rozpočtu na mesiac dopredu. O tipy požiadala aj slovenská domácnosť, ktorá priznala, že sa týždeň pred výplatou dostáva do krízovej situácie. A mnohí tento scenár poznajú tiež veľmi dobre. 

„Za pár dní je tu výplata a nejako nám to nevychádza,“ objavilo sa v úvode príspevku na online diskusnom fóre. „Zarobíme niečo cez 2100 eur v hrubom obaja spoločne za mesiac. Platíme všetko – poistky, autá, dom, smeti, elektrinu, kúrenie, vodu, plyn, dane, bežné opravy na novom dome a nevychádza nám to,“ priblížil jeho autor situáciu, v akej sa doma ocitli. „Len samotná strava je kopa peňazí,“ dodal a opýtal sa ľudí, ako to zvládajú oni.

Obmedziť míňanie na blbosti

Ozvali sa komentujúci, ktorí priznali, že zarábajú podobne a dokážu z toho bez problémov vyžiť. Medzi užitočnými tipmi sa objavilo napríklad pozrieť sa na poistky, paušály a celkovo výdavky a prehodnotiť, na čom sa dá ušetriť. „Zober výpis z účtu a prejdi položky, zistíš že míňate na blbosti.“

„Zarobím 3-tisíc v čistom, bývam sama so synom v Bratislave v 3-izbovom byte. Výživné nemám žiadne, otec neplatí nič. 1000 eur mi každý mesiac z výplaty zostane,“ ozvala sa mamička a opísala, ako fungujú vo svojej domácnosti.

„Treba si na začiatku mesiaca urobiť taký plán zhruba koľko na čo potrebujete a toho sa držať a aj si robiť trochu rezervu, ak by sa to niekedy nepodarilo dodržať,“ objavilo sa medzi dobrými radami.

Foto: TASR/DPA

Tieto výdavky môžete ľahko okresať

Niekto iný poradil ešte podrobnejšie. „Príjem máme dohromady 3500 eur. Každý mesiac šetríme 500 eur a okrem toho nám z účtu odchádza 15 eur denne na šetriaci účet. Čiže dohromady 950 eur sa snažíme ušetriť. Z tých peňazí platíme poistky, opravy, nepredvídateľné výdavky,“ opísala autorka komentára a prezradila aj konkrétne kroky, kde sa snaží šetriť.

Priznala, že prestali kupovať balené vody, sladkosti, varia si doma, nakupujú v akciách alebo nefajčia ani nepijú alkohol.

Ak vás trápi podobná situácia, môžete začať tým najjednoduchším – zapisovať si každý jeden výdavok po dobu jedného mesiaca a po uplynutí štyroch týždňov detailne zhodnotiť, ktorý by sa dal skresať. Okrem toho si nezabúdajte pravidelne odkladať peniaze bokom, ešte predtým, než sa vám rozlietajú. Mať finančnú rezervu je v dnešnej nepredvídateľnej dobe dôležité.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviacKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviac
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny
Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvekExkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek
Ubytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoroUbytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoro
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo priečiZaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac