15 eur denne nám odchádza na šetriaci účet, priznala Slovenka: Tieto triky vám pomôžu zvládnuť týždeň pred výplatou

Mnohým Slovákom téma peňazí nedá poriadne spávať. Pri prepočítavaní každého eura môže pomôcť plánovanie rozpočtu na mesiac dopredu. O tipy požiadala aj slovenská domácnosť, ktorá priznala, že sa týždeň pred výplatou dostáva do krízovej situácie. A mnohí tento scenár poznajú tiež veľmi dobre.
„Za pár dní je tu výplata a nejako nám to nevychádza,“ objavilo sa v úvode príspevku na online diskusnom fóre. „Zarobíme niečo cez 2100 eur v hrubom obaja spoločne za mesiac. Platíme všetko – poistky, autá, dom, smeti, elektrinu, kúrenie, vodu, plyn, dane, bežné opravy na novom dome a nevychádza nám to,“ priblížil jeho autor situáciu, v akej sa doma ocitli. „Len samotná strava je kopa peňazí,“ dodal a opýtal sa ľudí, ako to zvládajú oni.
Obmedziť míňanie na blbosti
Ozvali sa komentujúci, ktorí priznali, že zarábajú podobne a dokážu z toho bez problémov vyžiť. Medzi užitočnými tipmi sa objavilo napríklad pozrieť sa na poistky, paušály a celkovo výdavky a prehodnotiť, na čom sa dá ušetriť. „Zober výpis z účtu a prejdi položky, zistíš že míňate na blbosti.“
„Zarobím 3-tisíc v čistom, bývam sama so synom v Bratislave v 3-izbovom byte. Výživné nemám žiadne, otec neplatí nič. 1000 eur mi každý mesiac z výplaty zostane,“ ozvala sa mamička a opísala, ako fungujú vo svojej domácnosti.
„Treba si na začiatku mesiaca urobiť taký plán zhruba koľko na čo potrebujete a toho sa držať a aj si robiť trochu rezervu, ak by sa to niekedy nepodarilo dodržať,“ objavilo sa medzi dobrými radami.
Tieto výdavky môžete ľahko okresať
Niekto iný poradil ešte podrobnejšie. „Príjem máme dohromady 3500 eur. Každý mesiac šetríme 500 eur a okrem toho nám z účtu odchádza 15 eur denne na šetriaci účet. Čiže dohromady 950 eur sa snažíme ušetriť. Z tých peňazí platíme poistky, opravy, nepredvídateľné výdavky,“ opísala autorka komentára a prezradila aj konkrétne kroky, kde sa snaží šetriť.
Priznala, že prestali kupovať balené vody, sladkosti, varia si doma, nakupujú v akciách alebo nefajčia ani nepijú alkohol.
Ak vás trápi podobná situácia, môžete začať tým najjednoduchším – zapisovať si každý jeden výdavok po dobu jedného mesiaca a po uplynutí štyroch týždňov detailne zhodnotiť, ktorý by sa dal skresať. Okrem toho si nezabúdajte pravidelne odkladať peniaze bokom, ešte predtým, než sa vám rozlietajú. Mať finančnú rezervu je v dnešnej nepredvídateľnej dobe dôležité.
Nahlásiť chybu v článku