1 tajný trik na skvelý spánok: Toto robte 2-krát týždenne, stačí menej ako 30 minút

Zvolili pritom tzv. metaanalýzu – analyzovali viacero nezávislých štúdií a skúmali ich závery v súvislosti s problematickým spánkom. Zamerali sa na rôzne formy pohybu, ktoré sa spájajú so schopnosťou človeka upokojiť sa, znížiť hladinu stresu a pripraviť telo na kvalitný nočný oddych.
Výskumníci z Harbinskej športovej univerzity v Číne skúmali aeróbne cvičenie, silový tréning, kombinované cvičenie, chôdzu a dokonca aj druhy tradičného čínskeho cvičenia, akým je tai-či. Ako informoval Science Alert, analýza vychádzala z výskumov z tuctu krajín a zahŕňala výsledky viac než 2 500 účastníkov všetkých vekových skupín, ktorí trpeli problémovým spánkom.
Dospeli k záveru, že absolútnym víťazom v boji s nekvalitným spánkom je vysoko intenzívna joga – menej než 30 minút dvakrát týždenne. Na druhom mieste sa umiestnila chôdza, za ňou silový tréning. Pozitívne účinky na spánok sa prejavili už po 8 až 10 týždňoch a štúdia bola publikovaná v časopise Sleep and Biological Rhythms.
Cvičenie zlepšuje kvalitu nášho spánku
Tieto výsledky sú v rozpore s inou štúdiou z roku 2023, podľa ktorej je najúčinnejším spôsobom zlepšenia kvality spánku aeróbne cvičenie strednej intenzity trikrát týždenne u ľudí so spánkovými poruchami. Zároveň ale jedna z výskumných prác, ktoré vedci sledovali, uviedla, že práve joga má na kvalitu spánku výraznejší vplyv než iné formy cvičenia.
Vysvetlenie týchto rozdielov možno nájdeme aj v problematickom zaradení jogy ako takej – ťažko ju vtesnať do jednej z dvoch kategórií (aeróbna verzus anaeróbna aktivita), keďže jej intenzita sa výrazne líši v závislosti od praxe. Rozdiel medzi power jogou, pri ktorej sa človek poriadne zapotí, a jemnou yin jogou, kde väčšinu času iba sedíme alebo ležíme v polohách určených na meditáciu, je priepastný. Práve tieto rozdiely môžu vysvetľovať, prečo sú výsledky jednotlivých štúdií nejednotné.
Najnovšia metaanalýza síce nedokázala objasniť, prečo je joga obzvlášť prospešná, no existuje viacero logických súvislostí. Joga dokáže zvýšiť srdcovú frekvenciu, posilniť svaly, ale hlavne regulovať dýchanie. Kontrola dychu aktivuje parasympatický nervový systém, ktorý sa podieľa na odpočinku a regenerácii. Niektoré výskumy dokonca naznačujú, že joga dokáže regulovať vzorce mozgových vĺn, čo môže podporiť hlboký spánok.
Na záver možno povedať, že hoci ešte nepoznáme všetky mechanizmy, jedno je zrejmé – pravidelné cvičenie vedie k lepšiemu, hlbšiemu a kvalitnejšiemu spánku. A potenie na podložke sa ukazuje ako prekvapivo účinný spôsob, ako si spánok zlepšiť.
