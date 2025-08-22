1 tajný trik na skvelý spánok: Toto robte 2-krát týždenne, stačí menej ako 30 minút

Ilustračná foto: Unsplash

Michaela Olexová
Vedci chceli zistiť, ktorá forma fyzickej aktivity má najlepší vplyv na kvalitu nášho spánku.

Zvolili pritom tzv. metaanalýzu – analyzovali viacero nezávislých štúdií a skúmali ich závery v súvislosti s problematickým spánkom. Zamerali sa na rôzne formy pohybu, ktoré sa spájajú so schopnosťou človeka upokojiť sa, znížiť hladinu stresu a pripraviť telo na kvalitný nočný oddych.

Výskumníci z Harbinskej športovej univerzity v Číne skúmali aeróbne cvičenie, silový tréning, kombinované cvičenie, chôdzu a dokonca aj druhy tradičného čínskeho cvičenia, akým je tai-či. Ako informoval Science Alert, analýza vychádzala z výskumov z tuctu krajín a zahŕňala výsledky viac než 2 500 účastníkov všetkých vekových skupín, ktorí trpeli problémovým spánkom.

Dospeli k záveru, že absolútnym víťazom v boji s nekvalitným spánkom je vysoko intenzívna joga – menej než 30 minút dvakrát týždenne. Na druhom mieste sa umiestnila chôdza, za ňou silový tréning. Pozitívne účinky na spánok sa prejavili už po 8 až 10 týždňoch a štúdia bola publikovaná v časopise Sleep and Biological Rhythms.

Cvičenie zlepšuje kvalitu nášho spánku

Tieto výsledky sú v rozpore s inou štúdiou z roku 2023, podľa ktorej je najúčinnejším spôsobom zlepšenia kvality spánku aeróbne cvičenie strednej intenzity trikrát týždenne u ľudí so spánkovými poruchami. Zároveň ale jedna z výskumných prác, ktoré vedci sledovali, uviedla, že práve joga má na kvalitu spánku výraznejší vplyv než iné formy cvičenia.

Ilustračná foto: Unsplash

Vysvetlenie týchto rozdielov možno nájdeme aj v problematickom zaradení jogy ako takej – ťažko ju vtesnať do jednej z dvoch kategórií (aeróbna verzus anaeróbna aktivita), keďže jej intenzita sa výrazne líši v závislosti od praxe. Rozdiel medzi power jogou, pri ktorej sa človek poriadne zapotí, a jemnou yin jogou, kde väčšinu času iba sedíme alebo ležíme v polohách určených na meditáciu, je priepastný. Práve tieto rozdiely môžu vysvetľovať, prečo sú výsledky jednotlivých štúdií nejednotné.

Najnovšia metaanalýza síce nedokázala objasniť, prečo je joga obzvlášť prospešná, no existuje viacero logických súvislostí. Joga dokáže zvýšiť srdcovú frekvenciu, posilniť svaly, ale hlavne regulovať dýchanie. Kontrola dychu aktivuje parasympatický nervový systém, ktorý sa podieľa na odpočinku a regenerácii. Niektoré výskumy dokonca naznačujú, že joga dokáže regulovať vzorce mozgových vĺn, čo môže podporiť hlboký spánok.

Na záver možno povedať, že hoci ešte nepoznáme všetky mechanizmy, jedno je zrejmé – pravidelné cvičenie vedie k lepšiemu, hlbšiemu a kvalitnejšiemu spánku. A potenie na podložke sa ukazuje ako prekvapivo účinný spôsob, ako si spánok zlepšiť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
100-ročných ľudí spája 1 vec: Zistili sme, aké je tajomstvo ich dlhovekosti. Majú skrytú superschopnosť

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac