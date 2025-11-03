Zvrat, ktorý pomôže aj Slovensku: Čína po rokovaniach s Trumpom zmenila rétoriku. Automobilový priemysel si vydýchol

Čína súhlasila s povolením vývozu čipov, ktoré sú nevyhnutné pre výrobu automobilov. Tým sa podarilo odvrátiť hrozbu rozsiahlych odstávok, ktorých sa obávalo celé odvetvie. TASR o tom informuje na základe správy CNN.
Čipy dodáva spoločnosť Nexperia so sídlom v Holandsku, ktorú vlastní čínska firma Wingtech Technology. Nexperia zabezpečuje až 40 % dodávok automobilových čipov pre globálnych výrobcov vozidiel.
Holandská vláda zasiahla po tlaku z USA
Holandská vláda však pod tlakom USA minulý mesiac prevzala kontrolu nad spoločnosťou Nexperia. Washington totiž zaradil čínsku materskú spoločnosť Wingtech na čiernu listinu firiem, ktoré považuje za hrozbu pre národnú bezpečnosť.
V reakcii na tento krok nariadila čínska vláda kontrolu vývozu, čo na niekoľko týždňov zastavilo dodávky čipov Nexperia. Automobilky v Európe a USA sa preto obávali, že im čipy dôjdu, čo by mohlo opäť zvýšiť ceny vozidiel – podobne ako v rokoch po pandémii.
Čínske ministerstvo obchodu vo vyhlásení uviedlo, že „neprimerané zasahovanie holandskej vlády do vnútorných záležitostí spoločnosti viedlo k súčasnému chaosu v globálnom dodávateľskom reťazci.“
Po stretnutí Trumpa a Si Ťin-pchinga prišlo uvoľnenie
Po stretnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa a čínskeho lídra Si Ťin-pchinga minulý týždeň Peking oznámil, že umožní zákazníkom požiadať o výnimky z nedávno zavedenej kontroly vývozu a získať čipy, ktoré potrebujú.
„Čína, ako zodpovedná krajina, plne zohľadňuje bezpečnosť a stabilitu domácich a medzinárodných dodávateľských reťazcov. Komplexne zvážime skutočnú situáciu firiem a udelíme výnimky oprávnenému vývozu,“ uviedlo čínske ministerstvo obchodu v sobotu (1. 11.).
Európski výrobcovia krok vítajú, no varujú pred neistotou
Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA) označilo rozhodnutie Číny za pozitívny signál, no zároveň upozornilo, že problém ešte nie je úplne vyriešený.
„Zostáva niekoľko praktických otázok, napríklad ako bude udelená výnimka z kontroly vývozu,“ uvádza sa vo vyhlásení ACEA. „Kým sa opäť nezačne bezpečný tok tovaru, situácia zostane kritická,“ dodalo združenie.
Nahlásiť chybu v článku