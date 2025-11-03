Zvrat, ktorý pomôže aj Slovensku: Čína po rokovaniach s Trumpom zmenila rétoriku. Automobilový priemysel si vydýchol

Ilustračná foto: TASR

Nina Malovcová
TASR
Čína povolila vývoz čipov, ktoré sú kľúčové pre automobilový priemysel.

Čína súhlasila s povolením vývozu čipov, ktoré sú nevyhnutné pre výrobu automobilov. Tým sa podarilo odvrátiť hrozbu rozsiahlych odstávok, ktorých sa obávalo celé odvetvie. TASR o tom informuje na základe správy CNN.

Čipy dodáva spoločnosť Nexperia so sídlom v Holandsku, ktorú vlastní čínska firma Wingtech Technology. Nexperia zabezpečuje až 40 % dodávok automobilových čipov pre globálnych výrobcov vozidiel.

Holandská vláda zasiahla po tlaku z USA

Holandská vláda však pod tlakom USA minulý mesiac prevzala kontrolu nad spoločnosťou Nexperia. Washington totiž zaradil čínsku materskú spoločnosť Wingtech na čiernu listinu firiem, ktoré považuje za hrozbu pre národnú bezpečnosť.

V reakcii na tento krok nariadila čínska vláda kontrolu vývozu, čo na niekoľko týždňov zastavilo dodávky čipov Nexperia. Automobilky v Európe a USA sa preto obávali, že im čipy dôjdu, čo by mohlo opäť zvýšiť ceny vozidiel – podobne ako v rokoch po pandémii.

Čínske ministerstvo obchodu vo vyhlásení uviedlo, že „neprimerané zasahovanie holandskej vlády do vnútorných záležitostí spoločnosti viedlo k súčasnému chaosu v globálnom dodávateľskom reťazci.“

Po stretnutí Trumpa a Si Ťin-pchinga prišlo uvoľnenie

Po stretnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa a čínskeho lídra Si Ťin-pchinga minulý týždeň Peking oznámil, že umožní zákazníkom požiadať o výnimky z nedávno zavedenej kontroly vývozu a získať čipy, ktoré potrebujú.

Foto: SITA/AP

„Čína, ako zodpovedná krajina, plne zohľadňuje bezpečnosť a stabilitu domácich a medzinárodných dodávateľských reťazcov. Komplexne zvážime skutočnú situáciu firiem a udelíme výnimky oprávnenému vývozu,“ uviedlo čínske ministerstvo obchodu v sobotu (1. 11.).

Európski výrobcovia krok vítajú, no varujú pred neistotou

Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA) označilo rozhodnutie Číny za pozitívny signál, no zároveň upozornilo, že problém ešte nie je úplne vyriešený.

„Zostáva niekoľko praktických otázok, napríklad ako bude udelená výnimka z kontroly vývozu,“ uvádza sa vo vyhlásení ACEA. „Kým sa opäť nezačne bezpečný tok tovaru, situácia zostane kritická,“ dodalo združenie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Som najšťastnejší muž na svete, ale vo vnútri trpím: Prehovoril jediný preživší tragického pádu lietadla

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Komikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviamiKomikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviami
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieťSte tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac