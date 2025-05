Zuzana Vačková otvorila 13. komnatu a odhalila veľký strach. Z tohto mala zimomriavky, mnohí to poznajú na vlastnej koži

Známa slovenská herečka a influencerka si pred vyše 2 týždňami odskočila na jednu akciu, konkrétne na slávnostné otvorenie novej estetickej zubnej ambulancie. Aj keď na podujatí vládla príjemná atmosféra, keď sa umelkyňa rozpamätala na určité situácie, ktoré zažila v minulosti, v tej chvíli jej nebolo práve najlepšie. Už len pri predstave na zubárske kreslo sa mnohým zviera hrdlo. Medzi týchto ľudí patrí aj herečka, no má na to opodstatnený dôvod.

Zvuk zubárskej vŕtačky neveští nič dobré. Každý už určite neraz zažil okamih, keď sedel v čakárni u zubára, kým sa spoza dverí ozýval nepríjemný zvuk. Strach zo zubára je jedným za najčastejších a kedysi ho mala aj herečka Zuzana Vačková, ako priznala v rozhovore pre portál Koktejl. Zaspomínala si na to na podujatí, kde sa stretlo mnoho hostí vrátane známych osobností z kultúry.

Nebolo to príjemné

Ako naznačila umelkyňa, zdá sa, ako keby utrpela menšiu traumu zo zubárov. Na jej mieste by k nim podobný postoj zrejme zaujal každý. Herečka totiž vyšla s pravdou von, že z nich mala obrovský strach. „Ako dieťa som chodila k mladým zubárom, ktorí sa učili. Čiže nás zo školy zobrali a tam nás dali do tých ambulancií, kde boli vyklepaní zubári, ktorí možno držali prvýkrát v živote vŕtačku v ruke,“ uviedla na pravú mieru, prečo sa ich bojí.

Preto nehrozilo, že by si v zubárskom kresle niekedy oddýchla. „V podstate sa na nás učili, ako sa to robí. To nebolo úplne príjemné. Pre mňa ísť k zubárovi a zdriemnuť si v kresle, to bolo nepredstaviteľné,“ pokračovala Zuzana, ktorá poznamenala, že sa vždy starala o svoje zuby a nikdy sa nebála usmievať.

Taktiež doplnila, že u majiteľky novej estetickej zubnej ambulancie MUDr. Aleny Felszeghy, ktorá je tiež jej dobrou priateľkou, si dala spraviť zubné fazety. A hoci relax v zubárskom kresle bol pre ňu kedysi nemysliteľný, dnes je realitou vďaka lekárke, u ktorej si vie vždy oddýchnuť.