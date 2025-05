Zuzana Plačková otvorene prehovorila o umelom oplodnení a priznala, či by naň išla. Jej odpoveď mnohých dostane

Jedna z najznámejších influenceriek na Slovensku a neúnavná podnikateľka, ktorá neustále vyvíja pre svojich fanúšikov nové produkty a zásobuje ich novinkami zo svojho pracovného i súkromného života na sociálnej sieti, si nevie vynachváliť čas strávený so svojím synčekom Dionkom. Je pre ňu totiž úplne všetkým, ako aj muž René, ktorý jej často vyznáva lásku bohatými kyticami či inými darmi. Už neraz na Instagrame naznačila, že by chceli druhé dieťa, no nič nesilia, keď príde, budú veľmi šťastní.

Bývalá účastníčka Hotela Paradise Zuzana Plačková má pracovných povinností nad hlavu. Niekoľkokrát spomínala vo svojich príbehoch na sociálnej sieti, aká je zaneprázdnená a čo všetko musí vybaviť. Hoci je toho dosť, svoju prácu miluje. Popri nej oddychuje najradšej doma s Dionkom a po boku má svojho muža Reného Rendyho, a vtedy jej nič viac nechýba. V podcaste Sexuálna výchova však potvrdila, čo už bolo predtým povedané, že sa nebráni ďalšiemu dieťatku.

Je tomu otvorená

Časy, keď bola v produktívnom veku, teda mala 20-25 rokov, sú však nenávratne preč. A hoci to nemusí nič znamenať, keďže v dnešnej dobe ženy rodia bežne aj po 30, moderátor otvoril tému o umelom oplodnení a spýtal sa jej, či by do toho šla alebo je skôr za prirodzený spôsob. „Ideme prirodzene, ale samozrejme, keby sa nedarilo, tak určite. Ja si myslím, že v tejto dobe je umelé oplodnenie úplne bežné, lebo aj tým, aká je potrava a všetko v tejto dobe, tak je veľmi veľa zapríčinení týchto ženských vecí…” zdôraznila influencerka.

Podľa nej je v súčasnosti úplne bežné tento zákrok podstúpiť. „Myslím si, že žiadna žena alebo žiadny pár by sa nemal utápať v tom, že idú na umelé oplodnenie, že sa to nedarí,” pokračovala Zuzana a dodala, že dnes je to normálne. Dokonca ani ona by nebola proti. „Stopercentne, keby sa nám nedarilo, tak som tomu úplne otvorená,” uviedla na záver podnikateľka, ktorá v poslednej dobe často pendluje medzi Slovenskom a Dubajom, kde má nehnuteľnosti.