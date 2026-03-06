ZSSK ohlásila zmeny, ktoré sa dotknú cestujúcich. Výluka trate skráti trasu vybraných regionálnych vlakov

Výluka trate v úseku Trnava – Leopoldov skráti trasu vybraných regionálnych vlakov počas marca. Zároveň niektoré rýchliky Považan budú mimoriadne zastavovať v Brestovanoch. Od 9. do 14. marca a od 17. do 20. marca budú vybrané vlaky kategórie REX 18xx a Os 51xx na linke Nitra – Trnava premávať len v úseku Nitra – Leopoldov, upozornil hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček.
Pozrite si prehľad
Skrátenie trasy sa dotkne vlakov Os 5142, Os 5145, REX 1804, REX 1805, Os 5144, Os 5147, REX 1806, REX 1807, Os 5146, Os 5149, REX 1808, REX 1809, Os 5148, Os 5151, REX 1810 a REX 1811. V železničnej stanici Leopoldov bude zabezpečený prestup od vlakov zo smeru Nitra na vlaky R 107xx Považan smer Trnava a rovnako aj v opačnom smere z Trnavy na vlaky smer Nitra. Cieľom je zachovať dopravnú obslužnosť územia aj počas trvania výlukových prác a minimalizovať vplyvy na cestovanie verejnosti.
Od pondelka 9. marca sa Pezinok zastávka oficiálne premenuje na Pezinok-Grinava. Vo vyhľadávačoch spojení na webe ZSSK, ako aj v hláseniach vo vlakoch, bude nový názov zastávky aktualizovaný v najbližších dňoch.
ZSSK odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne spojenia prostredníctvom ich webu, mobilnej aplikácie ZSSK IDeme vlakom alebo u zamestnancov prvého kontaktu, ktorí budú o zmenách informovaní. Aktuálne informácie z prevádzky cestujúci nájdu aj na sociálnych sieťach ZSSK.
Nahlásiť chybu v článku