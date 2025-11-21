Zrútené steny a chaos v uliciach: Zemetrasenie zasiahlo husto obývanú oblasť, hlásia obete aj zranených

Najmenej tri obete na životoch a desiatky zranených si vyžiadalo stredne silné zemetrasenie, ktoré v piatok postihlo východ Bangladéša, oznámila podľa agentúry AFP tamojšia vláda. Jeho silu americký geologický úrad USGS odhadol na 5,5 magnitúdy.
Informuje o tom TASR. Zemetrasenie podľa USGS udrelo o 10.38 h miestneho času (05.38 h SEČ) v blízkosti mesta Narsingdi, približne 40 kilometrov severovýchodne od hlavného mesta Dháka. Bangladéšski meteorológovia namerali otrasom silu 5,7.
Epicentrum bolo neďaleko mesta Narsingdi
Trvali približne 26 sekúnd a ich epicentrum bolo podľa USGS v hĺbke desať kilometrov v oblasti mesta Madhabdi, neďaleko Narsingdi. Cítiť boli aj vo východných štátoch susednej Indie, ktoré hraničia s Bangladéšom.
DHAKA, Bangladesh (OSINT613) – A strong earthquake struck near the capital Dhaka in Bangladesh on Friday, delivering strong to very strong shaking across several areas, the USGS reported, as a large number of casualties are feared. pic.twitter.com/aQWtQBGs9e
Systém PAGER od USGS, ktorý poskytuje predbežné hodnotenie dôsledkov zemetrasení, odhadol, že v Bangladéši hrozia „značné straty na životoch“ a materiálne škody. Televízia DBC, sídliaca v Dháke, podľa AP medzičasom informovala, že v metropole zahynulo najmenej šesť ľudí, traja pri zrútení strechy a steny budovy a traja chodci, na ktorých spadlo zábradlie.
Agentúra AFP s odvolaním sa na vládu hlásila tri obete na životoch. Rovnaký počet uviedla podľa agentúry Reuters aj polícia.
Otrasy vyvolali paniku medzi obyvateľmi
Piatkové zemetrasenie podľa AFP vyvolalo paniku medzi mnohými obyvateľmi tejto prevažne moslimskej krajiny, ktorí v deň voľna začali vybiehať zo svojich domovov. Agentúra Reuters napísala, že v Dháke sa otriasali budovy a niektoré provizórne stavby sa zrútili.
„Nikdy v živote som nezažil takéto otrasy. Boli sme v kancelárii, keď sa začal triasť nábytok. Vybehli sme po schodoch na ulicu a videli sme tam už ďalších ľudí,“ povedal podľa Reuters jeden z obyvateľov, ktorý pracuje v súkromnej firme v Dháke.
