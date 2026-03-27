Zrod MC Erika a Barbary: Spevák po rokoch prelomil mlčanie o tom, na čo sa mnohí pýtajú doteraz

Mnohí zo starších ročníkov si dodnes pamätajú na legendárnu dvojicu MC Erik a Barbara, ktorá pred rokmi dobývala hudobnú scénu svojimi hitmi a nezameniteľným štýlom. Ich skladby sprevádzali mladých ľudí na diskotékach, školských akciách či večierkoch a stali sa symbolom jednej generácie.
Dnes sa opäť vraciame k ich príbehu a spomienkam na začiatky, ktoré položili základy ich hudobnej slávy. Pre mnohých MC Erik a Barbara znamenajú oveľa viac a zhodli by sa na tom, že jedna z ich prvých kaziet bola práve tá s ich prvými tanečnými hitmi. Ako to vlastne vyzeralo na začiatku vzniku populárnej dvojice porozprával Erik Aresta alias “MC Erik” v relácii Návraty.
Ako vzniklo populárne duo?
Na začiatku bol cieľavedomý 24-ročný muž, ktorému chýbal ženský hlas. “S Barbarou sme sa dali dohromady ešte v skupine Maduar. Boli sme nahrávať v Košiciach nejaké piesne a ja už som vtedy mal nejakú DJ-skú minulosť za sebou, takže som mal pripravené veci ako “Do It” a “I Feel Good”, ale chýbal mi tam ženský vokál,” začal Erik.
Členom kapely navrhol, aby išli tanečným smerom v štýle klasickej Eurodance, čo bolo vtedy veľmi populárne a žiadané. “V Košiciach nám pani Sabadošová, manželka výborného jazzmana košického Juraja Sabadoša, doviedla Barbaru, vtedy 14,5-ročnú. Nasledovalo sedenie s Barbarinými rodičmi v reštaurácii v Košiciach, kde sme žiadali rodičov o dovolenie, aby Barbara mohla s nami spievať a tým pádom aj s nami vystupovať,” pokračoval.
Jej rodičia neboli proti, tušili, že si ich dcéra vyberie kariéru speváčky, keďže spev veľmi milovala. Jedinou podmienkou bolo, aby s nimi jazdil na vystúpenie ešte starší dospelý. “Môj tatko sa toho ujal, takže my chalani ako Maduar sme jazdili v jednom aute a tatko na svojej škodovke, ktorá nemala sedadlá, s Barbarou,” objasnil Erik Aresta.
