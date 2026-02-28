Zrážka dvoch aút ochromila premávku: Pri nehode sa zranili dve osoby, zasahujú aj hasiči

Cesta I/68 v Pečovskej Novej Vsi v okrese Sabinov je pre udalosť v cestnej premávke neprejazdná. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Ako uvádza, o prejazdnosti bude včas informovať. Zároveň žiada vodičov, aby sa vyhli uvedenému úseku a rešpektovali pokyny policajtov.
Podľa operačného dôstojníka Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove tam došlo k nehode dvoch osobných motorových vozidiel. Ako uviedol pre TASR, pri nehode sa ľahko zranili dve osoby. Na mieste zasahuje šesť hasičov z Prešova a zo Sabinova.
