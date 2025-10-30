Zomrela známa americká herečka a jediná dcéra legendárnej Marlen Dietrichovej. Dožila sa úctyhodného veku

Foto: Unsplash

Tomáš Mako
TASR
Zomrela jediná dcéra Marlene Dietrichovej.

Vo veku 100 rokov zomrela v americkom štáte Nové Mexiko Maria Riva, jediné dieťa nemeckej filmovej hviezdy Marlene Dietrichovej.

TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA, ktorej to vo štvrtok potvrdil jej syn Peter Riva.

Riva sa narodila 13. decembra 1924 v Berlíne ako Maria Elisabeth Sieberová – rok a pol po Dietrichovej sobáši s asistentom réžie Rudolfom Sieberom. Dietrichová sa preslávila v roku 1929 filmom Modrý anjel, ktorý odštartoval jej hviezdnu kariéru.

Riva vyrastala prevažne v Spojených štátoch ako jedináčik vo svete dospelých. Ako dieťa navštevovala hodiny herectva a stvárnila malé úlohy, okrem iného po boku svojej matky v historickom filme Červená cisárovná (1934). Neskôr získala aj väčšie úlohy a bola nominovaná na cenu Emmy, ale potom herectvo zanechala, aby sa mohla starať o svoju matku. V roku 1947 sa vydala za scénografa Williama Rivu, s ktorým mala štyroch synov.

V tieni svojej matky

„Nikdy som naozaj nemala matku,“ povedala Riva v Berlíne v roku 1992, keď tam niekoľko mesiacov po Dietrichovej smrti predstavila svoju knihu Moja matka Marlene. „Chcela som obraz bohyne Marlene predstaviť v inom svetle, tak som jednoducho napísala pravdu,“ povedala vtedy agentúre DPA.

Marlen Dietrichová, Foto: Profimedia

„Nemohla som chodiť do školy, nemala som žiadnych priateľov, nemohla som chodiť na žiadne večierky,“ uviedla Riva. Dietrichová chcela mať neustále svoju malú dcéru pri sebe a vylepšiť si tak imidž milujúcej matky. „Ale nikdy by mi nenapadlo vziať mamu za ruku, túliť sa k nej,“ dodala.

Jej ďalší syn, David Riva, povedal, že jeho matka neskôr ľutovala kritiku, ktorej podrobila Dietrichovú vo svojej knihe. Svoju matku skutočne obdivovala a mala veľký rešpekt k jej talentu a disciplíne, dodal.

