Zomrel v strašných bolestiach: Súrodenci mali mladíka poliať chemickou zmesou, poleptanie tváre neprežil

V polovici januára boli zdravotníci v českej Karvinej privolaní k mladému mužovi s ťažkými a krvavými poraneniami, najmä v oblasti tváre. Jeho stav bol kritický a napriek poskytnutej zdravotnej starostlivosti mladík na druhý deň zomrel.
O prípade informoval portál iDnes, pričom už prvotné zistenia naznačovali, že zranenia nemuseli vzniknúť náhodne a mohlo ísť o cudzie zavinenie.
Pitva odhalila mimoriadne krutý spôsob útoku
Posádka záchrannej služby mužovi poskytla základné ošetrenie zranení, zabezpečila dýchacie cesty intubáciou, napojila ho na riadenú pľúcnu ventiláciu a začala infúznu liečbu. „Mladík bol v stave, ktorý ho bezprostredne ohrozoval na živote, prevezený na anesteziologicko-resuscitačné oddelenie karvinskej nemocnice,“ povedal krajský hovorca záchrannej služby Lukáš Humpl. Napriek intenzívnej zdravotnej starostlivosti pacient na druhý deň v nemocnici zomrel.
Vyšetrovatelia mali k dispozícii predbežné výsledky súdnej pitvy, ktoré poukázali na extrémne závažné poranenia. „Bezprostrednou príčinou smrti bol úrazový šok pri rozsiahlom poleptaní kože v oblasti hlavy a krku a pri poleptaní dýchacích ciest,“ uviedla policajná hovorkyňa Soňa Štětínská. Zistenia potvrdili, že mladík bol vystavený mimoriadne brutálnemu útoku.
Súrodenci mali muža poliať nebezpečnou zmesou
Polícia krátko po incidente zadržala muža a ženu v strednom veku, ktorí sú podľa vyšetrovateľov súrodencami. S mladíkom mali predtým popíjať alkohol a po tom, ako zaspal, ho mali poliať zmesou rôznych látok. Medzi nimi sa mal nachádzať aj chemický čistiaci prostriedok bežne používaný v domácnostiach.
Kriminalisti dvojicu obvinili z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchanej mimoriadne krutým spôsobom. Súd rozhodol o ich vzatí do väzby. V prípade, že im bude vina preukázaná, hrozí im trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov alebo aj výnimočný trest.
