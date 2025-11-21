Zobudili sme sa do bielej periny: Snehová kalamita sa už rúti, tadiaľto ani neprejdete. Uzavreli cestu, sneh robí problémy

Ranné sneženie dnes spôsobilo riadny dopravný chaos, ktorý by sme skôr čakali v januári než v polovici novembra. Sneh padá neprehliadnuteľne a miestami až prehnane štedro.
O situácii na cestách aj o intenzite sneženia informuje iMeteo, kým podrobnosti o samotnom počasí a jeho príčinách dopĺňa Slovenský hydrometeorologický ústav SHMÚ, ktorý hovorí o zvlnenom studenom fronte spojenom s tlakovou nížou so stredom nad Talianskom.
Kamióny blokujú diaľnice
Sever a stred Slovenska sa zobudili do intenzívneho sneženia, ktoré nenechalo veľa priestoru ilúziám o tom, že jeseň ešte vydrží. Na D1 pred Spišským Štvrtkom sa ráno skrížil kamión a úplne uzavrel smer na Poprad. Niečo po 6.40 sa úsek podarilo čiastočne sprejazdniť, no premávka stále pripomína veľmi skorú verziu zimného vrcholu.
Na R4 z Košíc smerom na Kechnec stojí ďalší skrížený kamión. Premávku tam riadia policajti a vodiči hlásia okrem zhoršenej viditeľnosti aj šmykľavý povrch. Donovaly sú uzavreté pre nákladné autá nad desať metrov a ani situácia na Čertovici nepôsobí ako novembrové počasie.
Sneh pribúda rýchlejšie, než by človek túžil
Podľa údajov z iMeteo pribúda najviac snehu v ranných a dopoludňajších hodinách. Lokálne až 4 cm za hodinu, čo je tempo, ktoré cestári jednoducho nestíhajú. Ak bol dnešný dojazd do práce pomalý, nebolo to len hustým snežením, ale aj pocitom, že sme sa prehupli do zimy bez varovania. Do večera môže v niektorých regiónoch pribudnúť 20 až 30 cm nového snehu.
Popoludní sa sneženie na chvíľu zmierni, no večer sa od juhu presunie nová vlna zrážok. Zasiahne aj nížiny západného a južného stredného Slovenska. Teploty začnú padať k 0 °C a neskôr pod 0 °C, čo vytvorí podmienky na poľadovicu, akú v novembri naozaj nikto nečaká rád. Do rána môžu pribudnúť ďalšie centimetre snehu aj v oblastiach, ktoré mali ešte nedávno jeseň v plnom prúde.
Hrozí výdatné sneženie, vietor aj záveje
Podľa predpovede SHMÚ bude dnešok prevažne zamračený a so snežením na väčšine územia. Na juhu a Zemplíne sa v polohách do 300 m očakáva dážď alebo dážď so snehom. V Prešovskom kraji môžu byť zrážky najvýdatnejšie a vo vyšších oblastiach sa môžu tvoriť snehové jazyky a záveje.
Najvyššia denná teplota bude -2 až 3 °C, na juhu a Zemplíne 3 až 6 °C. Vo výške 1500 m bude približne -3 °C. Nárazy vetra môžu na juhovýchode krátkodobo dosahovať až 20 m za sekundu, čo nám tu zanechá pocit, že je minimálne január. Predpokladané množstvo zrážok je do 15 mm, vo východnej polovici Slovenska do 25 mm, čo môže predstavovať približne 25 cm snehu.
Podľa SHMÚ sa počasie cez víkend vôbec neupokojí. Slovensko zostane pod vplyvom zvlneného frontálneho rozhrania a tlakových níží, ktoré k nám posielajú studený a vlhký vzduch. Jednoducho povedané, zima sa rozhodla ostať a tvári sa, akoby prišla načas, hoci všetci dobre vieme, že je priskoro.
Sneženie, vietor a teploty, ktoré nepôsobia novembrovo
Sobota začne zamračenou oblohou a snežením takmer na celom území. Na severe a východe bude sneženie výdatné, v nížinách sa občas pridá dážď so snehom, ktorý vytvorí typicky klzkú zimnú zmes. Ráno sa teploty budú pohybovať medzi 1 a -4 °C, na severe okolo -6 °C.
Cez deň stúpnu najviac na -1 až 4 °C, no Žilinský kraj a Spiš sa udržia len na -4 až -1 °C. Zima tam bude bez diskusie. Do toho bude fúkať severný vietor 3 až 9 m za sekundu, v Košickom kraji až 12 m za sekundu, v nárazoch okolo 20 m za sekundu. Cestári musia počítať aj so snehovými jazykmi a závejmi, najmä na horských priechodoch.
Pokračovanie zimy s malými prestávkami
Nedeľa sa bude tváriť ešte zimnejšie. Obloha zostane oblačná až zamračená a na mnohých miestach prinesie snehové prehánky, na severe a východe opäť aj výdatné sneženie. Popoludní zrážky zoslabnú a miestami sa môže objaviť krátke zmenšenie oblačnosti.
Ráno bude chladné, s teplotami 0 až -5 °C, v severných údoliach až -7 °C. Cez deň sa dostaneme maximálne na -3 až 2 °C. Aj v nedeľu treba rátať so snehovými jazykmi a závejmi, najmä na otvorených cestách. Vietor bude severný 3 až 9 m za sekundu, na juhovýchode v noci krátko silnejší, no popoludní konečne zoslabne.
