Zničili ich ceny energií a transakčná daň: Rodinná pekáreň po 30 rokoch končí, ich chlebík chcel celý región

Zakladateľ pekárne Milan Ižvolt tvrdí, že chod ilavskej pekárne výrazne komplikoval nárast cien energií. Po zavedení transakčnej dane museli prevádzku ukončiť.

„Energie, keď vám idú štyrikrát hore a nepretaví sa to do predajnej ceny, nie je šanca. Už sa to nedá ďalej ťahať,“ opísal pre STVR.

Zničili ich rastúce energie a transakčná daň

Tradičná rodinná pekáreň IMEX s 30-ročnou históriou dodávala výrobky v regióne Horného Považia. O ukončení prevádzky informovala na svojom profile na sociálnej sieti Facebook.

Majiteľka pekárne Dagmara Felis zároveň uviedla: „Najkonkrétnejším riešením by bolo stanoviť obchodníkom mieru zisku. Keď im dodávate tovar s DPH za 52 centov a oni ho predávajú za 1,80 až dve eurá, nie je to spravodlivé.“

Pekáreň bola každý mesiac v mínuse približne tritisíc eur. Dlhy sa kopili a v jednom momente si majiteľka musela zobrať aj pôžičku.

Ako dodáva, klincom do rakvy sa stala transakčná daň.

„Z 2 500 eur za múku ďalších desať zaplatiť. Bolo to také, že už nič dobré nečakaj. Namiesto toho, aby sa štát postavil na stranu malých, lokálnych, poctivých podnikateľov,“ opísala pre STVR.