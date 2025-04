V SND sa dnes koná najdrahšie predstavenie v histórii. Proti ruskej umelkyni Netrebko prebieha aj protest

V Slovenskom národnom divadle (SND) vystúpi dnes (30. apríla) ruská operná speváčka Anna Netrebko. Tá je kontroverzná pre svoje názory na vojnu na Ukrajine. Hodinu a pol trvajúce vystúpenie vyjde národné divadlo 230-tisíc eur bez DPH a iných poplatkov.

SND sľubovalo predaj lístkov ešte počas januára, to sa však napokon nestalo a možnosť zakúpiť si ich prišla až vo februári. Ceny sa pohybovali od 119 eur do 419 eur, lístky však boli pomerne rýchlo vypredané, a to v priebehu niekoľkých dní. Podľa verejne dostupných informácií by malo ísť o historicky najdrahšie predstavenie v SND.

Otvorená Kultúra! považuje angažovanie Anny Netrebko za zásadné zlyhanie hodnôt, a to v čase, keď slovenská kultúra čelí drastickým škrtom a prepúšťaniu. Upozorňuje tiež najmä na jej náklonnosť voči Putinovmu režimu a schvaľovanie agresie Ruska na Ukrajine. „Namiesto toho, aby sa naša vláda postavila na stranu obetí, ostáva ticho – alebo ešte horšie, dáva najavo sympatie agresorovi,“ odkazuje OK!.

Práve preto OK! začala o 18:00 hod. protest, ktorým chce vyjadriť nesúhlas s vystúpením ruskej speváčky.

Na proteste sú aj známe mená

Počas protestu by mali zaznieť mená ukrajinských umelcov a umelkýň, ktorí padli pri obrane Ukrajiny. Budú ich čítať herečky Zuzana Fialová, Janka Kovalčíková, Rebeka Poláková a herec Richard Stanke. Na proruský spev Anny Netrebko bude reagovať zbor slovenských spevákov a speváčok, ktorý hymnickou piesňou Aká si mi krásna a slovenskou štátnou hymnou upozorní na naše svedomie a skutočné slovenské vlastenectvo.

S prejavmi vystúpia zástupkyne a zástupcovia platformy Otvorená Kultúra!, študentskej iniciatívy ŠOK! a žurnalistov a žurnalistky dokumentujúce konflikt na Ukrajine.