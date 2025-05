Známy hokejista zažil na ulici niečo strašné: Staršie ženy zosmiešnili jeho hendikepovaného syna, nazvali ho faganom

V spoločnosti sa voči ľuďom s rôznym fyzickým či mentálnym zdravotným postihnutím stále vytvárajú predsudky a niekedy si agresori ani neuvedomujú, ako môžu hendikepovanému či jeho rodine ublížiť. Rozprávať by o tom vedel aj bývalý hokejový reprezentant Juraj Valach, ktorý má zdravotne znevýhodneného syna.

Jeho syn Jerguš sa narodil s poškodením mozgu a nemôže samostatne chodiť ani rozprávať. O nepríjemný zážitok sa Valach podelil na Instagrame. Keď na ulici kočíkoval svojho syna, stretol dve ženy vo veku asi 60 rokov. „Keď uvideli Jerguška, jedna povedala, že preboha, aký veľký fagan a v kočíku, to je hanba. Tak vravím, že neurazte sa na mňa, ale chlapec je ZŤP a je imobilný,“ napísal bývalý hráč Slovana.

Dôležitý odkaz

Druhá sa údajne spýtala, načo takého syna vôbec vláči von a že by mal byť v ústave. „Chcem upozorniť na to, že aj keď je niekto chorý, postihnutý, nevidiaci alebo akokoľvek deformovaný, či už po úraze alebo pre chorobu, tak stále má právo chodiť von medzi ľudí. Je to spoločný priestor pre všetkých,“ dodal Valach v emotívnom príspevku.