Známy festival sa uskutoční, aj keď nedostal dotácie. Napriek tomu prinesie do Rimavskej Soboty kvalitnú kultúru

A v roku 2025 to platí viac než kedykoľvek predtým. Festival FRAJ, ktorý každoročne prináša do Rimavskej Soboty hudbu, umenie a diskusie so spoločenským presahom, sa ocitol v náročnej situácii. Tento rok nedostal podporu z Fondu na podporu umenia.

Napriek tomu sa organizátori nevzdávajú. „Rozhodli sme sa ísť do toho aj s minimálnym rozpočtom. Pretože vieme, prečo to robíme,” hovoria. Festival sa uskutoční od 25. do 27. júla v známych priestoroch Čierneho orla v Rimavskej Sobote. Tento ročník bude možno trochu iný, no o to silnejší vo svojej podstate.

Za kultúru, aj keď s menším rozpočtom

Časť výdavkov sa podarilo pokryť vďaka podpore od Nadácie Slovenskej sporiteľne a spoločnosti LITA. Tie pomohli pokryť aspoň základné náklady – techniku, priestory, produkciu či dopravu. Zvyšok stojí najmä na ľuďoch, ktorým na kultúre záleží.

FRAJ je dôkazom toho, že aj s menšími prostriedkami sa dá urobiť veľká vec – najmä v regióne, kde kultúrne podujatia nie sú samozrejmosťou. Rimavská Sobota, ležiaca v jednom z najchudobnejších regiónov Slovenska, je miestom, kde FRAJ pomáha budovať kultúrny priestor, ktorý spája, inšpiruje a otvára dôležité témy.

Line-up, ktorý si zaslúži potlesk

Hudobný program bude stáť za to aj vďaka umelcom, ktorí sa rozhodli vystúpiť bez nároku na honorár alebo za symbolickú odmenu. Na pódiu sa predstavia Chiki Liki Tu-a, Bulp, Marhule, Ovarius, Fobia Kid a Zandome.

Chýbať nebudú ani výtvarní a performatívni umelci ako Zuzana Melíšková, Benjamín Ňukovič, Jonáš Glozík, Tereza Antolová, Jozef Pilát, Juliana Mrvová, Rudolf Sikora, David Javorský, Štefan Balázs, Juraj Toman a Ľubomíra Chylová Sekerášová.

Bude aj smiech, literatúra a priestor pre najmenších

O humor sa postará populárny Piatoček podcast, ktorý si pripraví špeciálny politický kvíz. Literárni nadšenci sa môžu tešiť na Literárny cirkus Kolomana Kertésza Bagalu s menami ako Vlado Janček, Karol D. Horváth, Ľubo Burgr či Laco Kerata. A nebude chýbať ani stand-up – Silné reči prídu v zostave Diana Renner, Matej Makovický a Matej Adámy.

Ako každý rok, aj tentoraz organizátori myslia na rodiny s deťmi. V programe nebude chýbať detská zóna, ako aj gastro a NGO sekcia, ktoré dotvoria atmosféru festivalu.

Ak chceš podporiť kultúru tam, kde to nie je samozrejmosť, Rimavská Sobota a festival FRAJ si tvoju pozornosť rozhodne zaslúžia. Tento ročník bude možno trochu iný, no o to silnejší vo svojej podstate. Vstupenky sú už v predaji na webe festivalu FRAJ.