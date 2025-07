Známa príšera sa vracia: Čínska armáda postavila nové monštrum. Hybrid, ktorý desí analytikov, pripomína sovietsku legendu

Na hladine Žltého mora sa objavil stroj, aký svet nevidel celé desaťročia. Je obrovský, neklasifikovaný a obalený vojenskou sivou. Nejde o loď, nie je to ani lietadlo, no vďaka svojmu nezvyčajnému pohybu tesne nad vodou pôsobí ako kríženec oboch.

Analytici mu už dali meno „Pochajská príšera“ a podľa všetkého ide o technológiu, ktorú pred rokmi využíval Sovietsky zväz. Na nový prototyp upozornili portály Naval News a The Warzone . Podľa dostupných záberov a rozborov odborníkov ide o tzv. ekranoplán.

Takéto stroje sa pohybujú v tzv. prízemnom vankúši, len niekoľko metrov nad hladinou mora. Výsledkom je nižšia viditeľnosť na radare, odolnosť voči vodným mínam a extrémne vysoká rýchlosť oproti bežným plavidlám.

Telo nového stroja je masívne, motorov má viacero a podľa všetkého unesie veľké množstvo materiálu či vojakov. Využitie? Podľa námorného analytika H. I. Suttona môže slúžiť na rýchle výsadky, v krízových situáciách aj na prepadové akcie. V kontexte čínskeho záujmu o Taiwan to znepokojuje odborníkov aj spojencov Západu.

„Letí príliš nízko na to, aby ho zachytil radar, a dosť rýchlo na to, aby za pár minút zmenil situáciu na bojisku,“ uvádzajú experti pre Naval News. Stroju zatiaľ chýba oficiálne označenie aj výrobca a nie je jasné, či ide o funkčný prototyp alebo o testovaciu maketu pred spustením masovej výroby.

Ekranoplány zažili svoj vrchol v 60. rokoch vďaka konštruktérovi Rostislavovi Alexejevovi, ktorý pre sovietske námorníctvo vytvoril stroj známy ako „Kaspická príšera“. Tento kolos mal desať motorov a dokázal letieť rýchlosťou až 500 kilometrov za hodinu, len pár metrov nad hladinou mora.

