Známa celebrita zaplatila astronomický účet vyše 91-tisíc. Ľudí parádne rozzúrilo, koľko z toho bolo prepitné

Po noci plnej zábavy a osláv bola jeho peňaženka ľahšia o tisíce dolárov. V nočnom klube zanechal účet vo výške nad 90-tisíc dolárov. Pre nás „smrteľníkov“ je predstava takéhoto účtu skôr ako divoký sen – pre slávneho miliardára je to však len akési drobné vyhodenie si z kopýtka. Jeho vrecko to určite nevyprázdnilo, najmä keď najväčšia časť účtu išla na šampanské, ktoré sám vlastní.

Tento incident sa odohral ešte v roku 2018 a Jay-Z, ktorého majetok sa odhaduje na 2,5 miliardy dolárov, vtedy vyvolal poriadne búrlivú debatu. Celé sa to údajne odohralo počas narodeninovej oslavy Juana “OG” Pereza, blízkeho priateľa známeho rapera. Ako píše Unilad, za jediný večer sa im podarilo vytvoriť astronomický účet v hodnote malej slovenskej nehnuteľnosti.

Najprv zamierili na večeru do metropolitnej štvrte Manhattan, kde údajne minuli 13-tisíc dolárov (11 252 eur). Potom sa presunuli do baru, kde nechali ďalších 9-tisíc (7 790 eur). Noc ukončili v luxusnom nočnom klube Playroom – a ten si ich návštevu určite zapamätal. Jay-Z tam totiž nechal účet vo výške 91 135 dolárov (takmer 79-tisíc eur).

Ľudí hnevá výška obslužného, želali by si vidieť viac

Peniaze v tomto klube padli na niekoľko fliaš prestížneho šampanského Ace of Spades, ktorého je Jay-Z sám spolumajiteľom. Ľudí však nešokovala ani výška účtu, ani cena alkoholu. Rozruch vyvolalo niečo celkom iné – výška obslužného, ktoré raper na mieste zanechal. Na sociálnej sieti X sa zhromaždili hlavne Američania, zvyknutí na štandardných 20 percent, aby sa pýtali prečo tak málo?

Jay-Z pritom nechal obslužné vo výške 11-tisíc dolárov (9 521 eur), čo znamená, že základný účet bez obslužného ho vyšiel na 80 035 dolárov (69 278 eur). A hoci by sa zdalo, že ide o štedrú sumu pre čašníka, kritici na sociálnych sieťach rátali namiesto skutočnej hodnoty peňazí percentá. „Nie je to ani 15 % z účtu,“ upozornil jeden z používateľov.

„Ak Jay-Z dá len toľko, ako mám ja platiť 18 alebo 20 percent?” pripája sa ďalší.

Títo kritici však rýchlo narazili na odpor a iní ľudia ich poriadne vysmiali, pričom odkazujú na bizarnosť celej situácie: „V akom svete to žijeme? Čašník dostane 11-tisíc dolárov a ľudí to nahnevá, lebo to nie je dostatočne veľa percent? Milujem!“

Na túto stranu sa pridáva mnoho ďalších používateľov: „Všetci ste smiešni. Niekto dostane 11-tisíc za jednu nočnú zmenu a vy sa sťažujete, že to nebolo 15 %? Obslužné predsa ani nie je povinnosť.“

A diskusiu ukončil komentár: „Čašníčka dostane jedenásť litrov za to, že donesie šesť fliaš, a ty sa rozčuľuješ? Žena, radšej sa hnevaj na svojho chlapa, ktorý by si pri stole vyberal akurát tak sople z nosa.“