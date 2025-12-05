Zmluva za 58 miliárd eur: Slovensko môže zásobovať EÚ muníciou, už prebiehajú rokovania s krajinami

Reprofoto: Facebook/SMER - SSD

Lucia Mužlová
TASR
Slovensko patrí k popredným svetovým producentom munície veľkej ráže.

Spoločnosť ZVS Holding uzavrela so slovenským ministerstvom obrany rámcovú zmluvu na dodávky munície veľkého a stredného kalibru pre štáty Európskej únie (EÚ), a to v hodnote až 58 miliárd eur. Uviedla to skupina CSG českého podnikateľa Michala Strnada, ktorá má v slovenskom výrobcovi munície podiel vo výške 50 %. Druhá polovica patrí slovenskému štátu. TASR o tom informuje na základe správy portálu IDNES.

Uzavretá zmluva vychádza z maximálneho možného objemu výroby a má slúžiť ako spoločná platforma, ku ktorej sa môžu pripojiť ďalšie európske vlády. Podľa Ministerstva obrany SR by sa tak Slovensko mohlo stať jedným zo strategických dodávateľov munície pre EÚ. Európsky program SAFE pomôže zabezpečiť financovanie nákupov s úrokom okolo 1 % a so splatnosťou až 40 rokov.

ZVS má byť hlavným dodávateľom munície

Portál IDNES s odvolaním sa na ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) uviedol, že už prebiehajú rokovania s niekoľkými štátmi, ktoré sa chcú do iniciatívy zapojiť.

Do rámcovej zmluvy sa má postupne zapájať aj priemyselná skupina Czechoslovak Group (CSG). Divízia CSG Defence podľa svojho šéfa Jana Marinova disponuje výrobnými kapacitami na európskom území a chce sa na projekte podieľať naplno. Firma ZVS uviedla, že zmluva predstavuje jeden z najväčších míľnikov v jej modernej histórii.

ZVS má byť hlavným dodávateľom delostreleckej munície kalibru 155 milimetrov (mm), tankovej munície kalibru 120 mm a kanónovej munície 30 a 35 mm. Projekt sľubuje okrem iného zjednotenie typov munície medzi viacerými štátmi, množstevné zľavy a dlhodobú istotu dodávok z európskych závodov.

Slovensko patrí k popredným svetovým producentom munície veľkej ráže. Podľa dostupných údajov tvorí výroba munície približne 2 % hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenska. Kľúčovým podnikom celého výrobného reťazca je továreň ZVS v Dubnici nad Váhom.

Program SAFE umožňuje členským štátom EÚ čerpať výhodné úvery až do výšky 150 miliárd eur na obranné projekty. Slovensko chce z programu využiť 2,3 miliardy eur, z toho takmer 40 miliónov eur na nákup munície pre vlastné ozbrojené sily.

