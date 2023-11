Zmena veľkosti či väčšie zakrivenie. Tieto zmeny sa dejú s penisom, keď muži starnú

Ako človek starne, jeho telo sa mení. Tieto zmeny sú postupné, avšak náhle zmeny môžu vždy indikovať nejaký problém. Rovnako to platí aj o mužskom pohlavnom úde. Aj preto by mali muži pochopiť, kedy sú zmeny ich penisu normálne a kedy by mali vyhľadať odbornú pomoc.

Článok o zmenách penisu pre portál The Conversation napísali traja odborníci – profesor v oblasti plodnosti a klinický lekár Rob McLachlan a andrológ Jinghang Luo, obaja z Hudsonovho inštitútu, a docent pôrodníctva a gynekológie Tim Moss z Monashej univerzity.

Zmeny v dĺžke

Mnohí muži si myslia, že s pribúdajúcim vekom sa im bude zmenšovať veľkosť penisu. To môže byť, ale aj nemusí byť pravda. Neexistuje totiž žiadna porovnávacia štúdia, ktorá by sledovala dĺžku penisu v priebehu desaťročí. Tiež existujú viaceré spôsoby merania, či už penisu v erekcii, alebo ochabnutí, či iba natiahnutého údu. Aj to komplikuje analýzu rôznych štúdií, zameriavajúcich sa na dĺžku penisu.

Avšak u niektorých mužov sa môže subjektívne zdať, že ich penis sa s pribúdajúcim vekom zmenšil. To môže byť spôsobené obezitou, ktorá prirodzene skrýva koreň penisu, ale môže za to aj Peyronieho choroba, ktorá spôsobuje zakrivenie údu. V prípade penisu v erekcii môže na jeho dĺžku pôsobiť erektilná dysfunkcia či menšia elasticita, čo znižuje hrúbku pohlavného údu.

Ako je to s erekciou a močením?

Ako mužovi pribúdajú roky, tak jeho sexuálny výkon zvyčajne klesá. 15 % mužov vo veku 50 rokov a až 90 % mužov nad 80 rokov má erektilnú dysfunkciu, uvádza štúdia na 6 000 mužoch.

Tu môžu pomôcť lieky na riešenie tohto problému, no nezvrátia poškodenia ciev a nervov, ku ktorým prirodzene dochádza a ktoré sú príčinou erektilnej dysfunkcie. Existujú aj iné spôsoby, ako sú stimulačné injekcie či rôzne pumpy.

Pribúdajúcim vekom sa tiež znižuje citlivosť penisu a ejakulácia sa vyskytuje neskôr alebo vôbec. Objem ejakulátu sa znižuje, rovnako ako aj sila výstreku ejakulátu. Až tretina mužov nad 70 rokov uviedla v štúdii z roku 2016, že dosiahnutie ejakulácie je pre nich ťažké alebo nemožné.

S pribúdajúcim vekom sa tiež zvyšujú symptómy nočného močenia či problémy so začatím, alebo so zastavením moču pri vyprázdňovaní. To je spôsobené prirodzením zväčšovaním prostaty.

Čo je normálne a čo nie?

Penis čiastočne odráža zdravie muža, najmä čo sa týka ciev. Muži, u ktorých sa prejavuje erektilná dysfunkcia, by si mali dávať pozor na budúce riziko srdcového infarktu či mŕtvice.

Ak s pribúdajúcim vekom nastávajú malé zmeny vo veľkosti či v tvare penisu, postupne sa znižuje funkcia erekcie a citlivosť penisu, a tiež nastávajú mierne problémy s močením, ktoré ale nie sú obťažujúce, je to v poriadku.

Ak ale náhle prišlo k zmene veľkosti či tvaru, vytvorili sa na penise či v ňom hrčky, úd je bolestivý a príznaky erektilnej dysfunkcie či močenia sú obťažujúce, je potrebné čo najrýchlejšie vyhľadať lekársku pomoc.

Rovnako by muži nemali zabúdať na pravidelné urologické kontroly či samovyšetrenia.