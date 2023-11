Mužovo nenarodené dvojča sa stalo otcom jeho dieťaťa: Možno sa to môže stať aj vám a ani o tom neviete

Príroda je schopná neuveriteľných vecí. Dôkazom je prípad, ktorý pred niekoľkými rokmi šokoval aj odborníkov. Muž totiž splodil dieťa so svojou manželkou, no predsa nie je jeho otcom. Je ním totiž jeho dvojča, ktoré sa nikdy nenarodilo.

Muž nie je otcom vlastného dieťaťa

Ako píše IFL Science, po liečbe neplodnosti sa narodil páru z Washingtonu chlapček. Narodenie sa zdalo byť relatívne bezproblémové, až kým rutinné krvné testy neodhalili rozdiel medzi krvnými skupinami rodičov a dieťaťa. Muž, zmätený týmito prvotnými zisteniami, bol požiadaný, aby podstúpil testy otcovstva. Ukázalo sa, že nie je otcom dieťaťa.

Nešlo však o neveru ani o chybu na klinike pre liečbu neplodnosti. Muž bol nevedomky chimérou – jedincom zloženým z buniek s viac ako jednou sadou DNA. Otcovské gény dieťaťa pochádzali z DNA mužovho nenarodeného dvojčaťa.

Prípad sa stal predmetom štúdie uverejnenej v časopise Journal of Assisted Reproduction and Genetics v roku 2017. Vedci vysvetľujú, že genetické testy odhalili, že DNA muža a jeho dieťaťa sa zhodovala len v 25 percentách, čo je rovnaká zhoda, akú má strýko s neterou alebo so synovcom. Na druhej strane, plnohodnotný biologický rodič by mal so svojím dieťaťom zdieľať 50 percent svojej DNA. Práve preto začali vedci špekulovať, či náhodou nejde o prípad chimérizmu.

Sú súčasne vlastní, ale aj nevlastní súrodenci

Tento stav nastáva, keď sú dve samostatné vajíčka oplodnené dvoma spermiami. No v skorom štádiu vývinu akoby splynuli do jedného organizmu s dvoma sadami DNA. Odhady sa líšia, ale väčšina zdrojov uvádza, že u ľudí bolo zdokumentovaných približne len 100 takýchto prípadov.

Tento prípad bol však ešte nezvyčajnejší, pretože bunky z nenarodeného dvojčaťa muža boli začlenené do jeho reprodukčných buniek. Inými slovami, niektoré z jeho spermií boli „jeho“, zatiaľ čo iné obsahovali genetický materiál jeho nenarodeného dvojčaťa. Pri teste otcovstva použili lícne bunky otca, ktoré vykazovali len jeho súbor génov, nie gény dvojčaťa, ktoré sa nachádzali v spermatických bunkách.

Chimér môže byť omnoho viac

Muž neskôr s tou istou partnerkou splodil druhého syna. Tentoraz sa dieťa narodilo z jeho spermií, čo preukázali testy otcovstva, ktoré zistili, že muž a druhé dieťa zdieľajú 50 percent DNA. To ale znamená, že súrodenci zároveň sú, ale aj nie sú nevlastní. Podobná prípadová štúdia bola uverejnená v časopise New England Journal of Medicine v roku 2002. Karen Keeganová a jej synovia podstúpili pred transplantáciou obličky testy DNA, ktoré odhalili, že nie je ich biologickou matkou. Nakoniec sa zistilo, že Keeganová mala tetragametický chimérizmus.

Dokonca aj genetici sú z toho ohromení. Predpokladá sa, že prípadov chimérizmu môže byť oveľa viac, ale väčšina z nich zostáva skrytá, pretože ľudia nevykazujú žiadne vonkajšie fyzické znaky. S príchodom ľahko dostupných testov DNA sa to však môže čoskoro zmeniť. Jednou z chimér ste možno aj vy a ani o tom neviete.