Zlú predtuchu povedali nahlas a vyslali tiché volanie o pomoc. Tieto celebrity predpovedali svoju vlastnú smrť

Ťažko tomu uveriť, no skutočne sa nájdu známe osobnosti a celebrity, ktoré videli svoj koniec dávno predtým, než odišli z tohto sveta. A kým si mnohí užívali ich koncerty, vystúpenia, tešili sa z nových pesničiek a albumov, ktoré vydali, oni naznačili svoju smrť, či už v skladbách alebo svojim priateľom. Najsmutnejší je na tom fakt, že zomreli v pomerne mladom veku a u viacerých to boli tragické úmrtia.
Hoci je smrť veľmi smutnou udalosťou, možno spätne odhaliť signály, ktoré ju predpovedali. Zdá sa, že niektoré celebrity akoby tušili, že to s nimi neskončí dobre. Ktoré známe hviezdy podľa portálu Ranker cítili, že sa blíži ich koniec?
John Lennon
Jeho smrť nešokovala len členov skupiny The Beatles, celý svet sa z toho spamätáva doteraz a mnohí tomu stále nemôžu uveriť. V jednej zo svojich piesní John Lennon dokonca predpovedal svoju smrť, z čoho mnohým behá mráz po chrbte. Krátko pred úmrtím nahral skladbu s názvom „Borrowed Time“, v slovenskom preklade „Požičaný čas“. „Žiť v požičanom čase bez toho, aby som myslel na zajtrajšok…“ spomína sa v texte. Bohužiaľ, Johna Lennona zastrelili ešte predtým, než stihla pieseň vôbec vyjsť. Po jeho smrti uzrela svetlo sveta a viacerých zarazilo, o čom v nej spieval.
