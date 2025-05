Zlomilo mu to srdce na milión kúskov: Jan Bendig úprimne o páde po SuperStar, ale aj o rasizme, ktorý si zažíval v škole

Bývalý superstarista Jan Bendig inšpiruje mladých Rómov aj širšiu verejnosť svojou vytrvalosťou, talentom a ľudskosťou. Zahviezdil v Česko Slovenskej SuperStar ešte v roku 2009 a odvtedy kráča cestou, ktorá môže byť pre mnohých príkladom.

Ako povedal pre magazín Život, jeho cesta k úspechu bola kľukatá a plná prekážok. Už od prvých školských dní cítil, že je v očiach mnohých iný, no napriek predsudkom a pochybnostiam sa rozhodol ísť za svojím snom. Dnes povzbudzuje tých, ktorí prežívajú to, čo kedysi on sám.

Od bezstarostného detstva k životnému zlomu vďaka SuperStar

„Som veľmi vďačný svojim rodičom, že hoci sme mali toho málo a veľmi veľa vecí nám chýbalo, bolo moje detstvo naozaj krásne,“ hovorí Bendig. Ako dieťa deväťdesiatych rokov si užíval voľnosť, ktorú dnes mnohé deti nezažívajú – stavali bunkre, hrávali sa celé dni vonku a mama sa o nich nemusela báť. Bezstarostné roky sa však skončili nástupom do školy, kde narazil na tvrdú realitu spoločenských predsudkov.

„Bol som jediný Cigán na škole spoločne s mojou sestrou. Mal som iba jednu kamarátku Aničku Vaňkovú, tej to bolo jedno. Ostatné deti mi dali pocítiť, že som iný. Nadávali mi do Cigánov a nechápal som to,“ prezradil Jan. Jeho otec mu to ale vysvetlil: „Potom mi to otec vysvetlil a jeho slová si pamätám dodnes: Si Róm, Cigán a mal by si byť na to hrdý. Nikdy sa za to nesmieš hanbiť. Bolo to pre mňa ťažké, že už také malé deti vedia byť kruté. Dlho mi trvalo, kým som to celé pochopil,“ povedal spevák.

Zlomový moment prišiel nečakane. Počas cesty z Anglicka ho otec prihlásil do Česko Slovenskej SuperStar, čím odštartoval kapitolu, ktorá navždy zmenila Janov život. Pôvodne plánovali v Česku zostať len dva mesiace, no mladý talent sa dostal až do finálovej dvanástky a návrat domov sa odložil na neurčito, z čoho nebol úplne šťastný. „Veľmi som sa tam chcel vrátiť. Zlomilo mi to srdce na milión kúskov. Neveril som, že sa mi bude dariť, mal som iba 15 rokov. SuperStar je jedna vec, ale čo bude potom? Počúval som, že tá sláva bude trvať iba chvíľku. A že padnem na dno a skutočne sa tak stalo,“ zdôveril sa otvorene.

Od pádu na dno až k vzoru pre ďalších