Zima ešte nepovedala posledné slovo: Vyťahujte bundy, poriadne sa ochladí. Prídu mrazy, bude aj snežiť

Stred týždňa prinesie na Slovensko pestrú zmes počasia. Zatiaľ čo niektoré oblasti zažijú prehánky a občasný dážď, na iných miestach môže dokonca snežiť. Treba zároveň počítať s výrazným ochladením.

V stredu nás čaká premenlivé počasie, ktoré bude ovplyvnené oklúznym frontom postupujúcim od severu cez karpatskú oblasť. Tento front je spojený s tlakovou nížou nachádzajúcou sa nad Ukrajinou a európskou časťou Ruska.

Podľa portálu iMeteo sa počas dňa môžu miestami vyskytnúť prehánky alebo občasný dážď. V horských oblastiach nad 1 500 metrov nad morom, ako aj v nižších polohách počas rána, sa však očakáva sneženie.

Silný vietor na východe

Počasie bude sprevádzané vetrom od severu až severovýchodu, ktorý bude dosahovať rýchlosť 4 až 10 m/s (15 až 35 km/h). Na východe sa vietor miestami môže zvýšiť až na 12 m/s (45 km/h), pričom v nárazoch môže dosiahnuť 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h).

V Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji preto platí výstraha prvého stupňa pred nepríjemným vetrom. Vo vyšších polohách môže vietor dosahovať silu víchrice.

Teploty klesnú

Najvyššie denné teploty sa budú pohybovať od +8 °C do +13 °C, na západe a juhu stredného Slovenska sa očakáva okolo +15 °C. V horských oblastiach bude teplota len okolo +1 °C.

Blíži sa prudké ochladenie

Kým do konca pracovného týždňa nás čaká ešte relatívne teplé počasie s teplotami až do +20 °C, cez víkend sa situácia dramaticky zmení. Piatok bude ešte veľmi teplý, no už v sobotu sa začne prudko ochladzovať. V nedeľu nás na severe a východe krajiny čakajú celodenné mrazy a pravé zimné počasie.