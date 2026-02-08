Zima ešte nepovedala posledné slovo: Vieme, kedy by mala prísť zmena. Najbližšie dni ale budú teplé

Ilustračná foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
SITA
Ochladenie by malo prísť koncom budúceho týždňa.

Hoci bolo na Slovensku posledné dni pomerne teplo a mnohí si zrejme myslia, že zima je už na nami, nie je tomu tak. Podľa meteorológov nás čaká návrat mrazov.

Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach, na západe ojedinele, prehánky alebo dážď. Od stredných, na severe lokálne aj v nižších polohách, sneženie. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

Návrat zimy

Najvyššia denná teplota dosiahne 5 až 10, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 1 až 5 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov nad morom bude okolo -2 stupne Celzia. Bude bezvetrie alebo slabý, na Zemplíne a postupne aj na juhozápade severozápadný až severný vietor 2 až 7 metrov a sekundu (5 až 25 km/h). Meteorológovia predpokladajú zrážky do 4 milimetrov / od cca 900 metrov do 4 centimetrov snehu.

Hoci nás v najbližších dňoch čakajú na niektorých miestach nočné mrazy, to pravé ochladenie by malo prísť koncom budúceho týždňa. Od piatka do nedele by k nám mal od severozápadu preniknúť chladnejší vzduch, píšu TVNoviny. Cez víkend by sa preto malo výrazne ochladiť a denné teploty by sa mali pohybovať medzi -3 až +5 °C. V noci môže teplota miestami klesnúť až k -10 °C. SHMÚ však jedným dychom dodáva, že predpoveď sa ešte môže meniť.

