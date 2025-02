Zima ešte nepovedala posledné slovo: Po víkende plnom snehu prichádza zmena, jarné počasie ale nečakajte

Po víkende, ktorý priniesol návrat zimnej atmosféry, vstupujeme do nového pracovného týždňa s miernejšími, no stále chladnými podmienkami. Sneženie, ktoré v nedeľu prekvapilo viaceré oblasti Slovenska, spôsobilo komplikácie na cestách, no v priebehu dneška sa situácia upokojí.

Článok pokračuje pod videom ↓

Dnešný deň sa podľa portálu iMeteo ponesie v znamení vplyvu tlakovej výše, ktorá sa rozprestiera nad strednou Európou, konkrétne nad oblasťou Nemecka, Česka a Poľska. To znamená, že hoci dnes už sneženie nečakáme, obloha zostane stále prevažne zamračená. Na niektorých miestach sa môže objaviť aj polojasná obloha, no typická zimná šeď bude prevládať.

Udrží sa sneh?

Denné teploty sa budú pohybovať v rozmedzí -1 °C až +4 °C, pričom na juhu západného Slovenska a miestami aj v stredných a východných oblastiach môžu vystúpiť až na +5 °C až +7 °C. Vietor bude väčšinou slabý, no na juhovýchode sa môže rozfúkať severný vietor s rýchlosťou 10 až 25 km/h.

Hoci počas soboty lyžiarske strediská využívali chladné počasie na zasnežovanie, nedeľné ráno prinieslo aj prírodný sneh. Najviac ho napadalo na východe a v strede Slovenska, kde sneženie súviselo so zrážkovým poľom postupujúcim z Maďarska nad Ukrajinu. Chladnejšie teploty v týchto oblastiach umožnia, aby sa sneh udržal aspoň na niektorých miestach.