Podľa svišťa potrvá zima ešte 6 týždňov: Na príchod jari sa ho v tento deň pýtajú už vyše 130 rokov

Slávny svišť Phil, ktorého podľa vyše 130-ročnej tradície každý rok 2. februára – na Hromnice – vytiahnu z nory v lesíku Gobbler’s Knob pri mestečku Punxsutawney v americkom štáte Pensylvánia, po prebudení uvidel svoj tieň a zaliezol späť do brlohu. Toto svišťovo správanie podľa legendy znamená, že zima potrvá ďalších šesť týždňov, píše TASR podľa správy agentúry AP.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ak by svišť svoj tieň, naopak, nevidel, zvyšok zimy by bol mierny a jar by prišla skoro. Tzv. Groundhog Day (Deň svišťa) je v USA veľmi populárny. Aj tento rok prišli budenie Phila sledovať priamo k nore tisíce zvedavcov. Mnohí boli na mieste už od neskorých nočných hodín, pričom čakanie im spríjemňovala folková hudba či dokonca ohňostroj. Medzi divákmi bol tento rok aj guvernér Josh Shapiro, poslanci na miestnej i federálnej úrovni, ako aj dve víťazky súťaže krásy.

Ako je zvykom, svišťa nevybral z nory, ktorou je dutina stromu, hocikto, ale jeden z pánov oblečených vo fraku a s cylindrom na hlave z Klubu svišťa. Páni sa Phila spýtajú na prognózu a potom ju oficiálne oznámia. Slávnosť v Punxsutawney, približne 105 kilometrov severovýchodne od Pittsburghu, sa praktizuje od roku 1887 a vychádza z legendy nemeckých osadníkov. Tí tvrdili, že svišť sa práve 2. februára prebudí zo zimného spánku. Ak uvidí svoj tieň, utečie naspäť do nory a zima bude pokračovať ešte šesť týždňov, zatiaľ čo v opačnom prípade možno očakávať skorú jar.

Zvečnili ho aj vo filme

Svištích meteorológov majú pritom aj iné americké štáty, napríklad Západná Virgínia, Ohio a Georgia, Phil je však zďaleka najznámejší. Jeho sláva bola zvečnená dokonca aj vo filme Na Hromnice o deň viac (Groundhog Day) z roku 1993, kde hral hlavnú úlohu herec Bill Murray. Phil predpovedal dlhšiu zimu oveľa častejšie ako skorú jar. Pri jednom z pokusov o analýzu presnosti jeho predpovedí sa dospelo k záveru, že mal pravdu v menej ako polovici prípadov.

Podľa AP má Phil „manželku“ Phyllis a dve mláďatká narodené na jar tohto roku – Shadow a Sunny. Svištia rodina rada konzumuje ovocie a zeleninu, denne ju navštevuje niekto z Klubu svišťa a aspoň raz ročne navštívi veterinára.