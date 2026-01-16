Žil krátko, no naplno. Wanda Hrycová si v deň jeho nedožitých narodenín zaspomínala na brata Huga

Foto: Instagram (wandahrycova)

Frederika Lyžičiar
Tento rok by oslávil štyridsiatku.

Spomienka na Huga Hryca je aj po rokoch tichá a plná otázok, ktoré už nik nezodpovie. V deň, keď by oslávil štyridsiate narodeniny, sa znovu vracia smútok za životom, ktorý sa skončil priskoro, no v srdciach jeho blízkych aj verejnosti zanechal silnú a trvalú stopu.

Na sociálnej sieti Instagram si na svojho brata zaspomínala producentka a jeho sestra Wanda Hrycová. V príspevku sa vrátila k jeho krátkemu, no mimoriadne pestrému životu, k hodnotám, ktoré vyznával, aj k prázdnu, ktoré po jeho odchode zostalo. V komentároch sa objavili reakcie ľudí, ktorí si Huga Hryca pamätajú ako výnimočne dobrého a láskavého človeka.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Wanda Adamik Hrycova (@wandahrycova)

Život plný ciest a jazykov

„Keby si nám vtedy neodišiel, dnes by si oslavoval štyridsiatku,“ napísala Wanda v úvode spomienky, ktorá pôsobí ako tichý rozhovor s niekým, kto chýba každý deň. V spomienke sa vrátila aj k tomu, aký pestrý život jej brat napriek mladému veku žil a aké skúsenosti si stihol odniesť zo sveta.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Wanda Adamik Hrycova (@wandahrycova)


„Hugo stihol za svoj 22-ročný život žiť v Bratislave, Madride aj Moskve a letá tráviť v mestách ako Malaga, Passau či Britone. Okrem svojej materinskej reči si plynule hovoril anglicky, nemecky, španielsky aj rusky,“ poznamenala a dodala, že jeho znalosti boli výnimočné „Tieto znalosti ti dodávali okrem rozhľadu aj veľký nadhľad,“ rozpísala sa Hrycová.

Rozhovory, ktoré jej chýbajú dodnes

