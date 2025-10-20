Žiadny strach, Česko nám pomôže: Ak by nám odstrihnutie sa od ruského plynu spôsobilo problémy, máme sa na koho obrátiť

Česko je pripravené pomôcť Slovensku v prípade, ak by z dôvodu odstrihnutia sa od dodávok ruského plynu malo problémy. Podľa stanice ČT24 to v pondelok uviedol končiaci český minister priemyslu a obchodu Lukáš Vlček, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Ministri členských krajín EÚ v pondelok podporili návrh na postupné ukončenie dovozu plynu z Ruska do EÚ, pričom úplný zákaz by mal začať platiť 1. januára 2028. Podľa dánskeho predsedníctva v Rade EÚ kompromis nepodporili len dva štáty. V minulosti mali k návrhu výhrady Slovensko a Maďarsko. Keďže však na presadenie návrhu stačila kvalifikovaná väčšina, bolo možné ho schváliť.
