Žiadne filtre a klamstvá: Bývalá superstaristka Dominika Jurena ukázala pravú tvár dovolenky s deťmi

Letné mesiace sú ideálnym časom na oddych a načerpanie nových síl. Pre mnohých je dovolenka synonymom bezstarostných chvíľ a úniku od každodennej rutiny, hoci pre rodičov s deťmi môže mať tento pojem trochu iný rozmer.

Bývalá superstaristka a influencerka Dominika Jurena sa podelila na svojom instagrame o úprimné myšlienky týkajúce sa rodinnej dovolenky. Jej slová a fotografia, na ktorej žiari šťastím po boku svojho manžela, vyvolali okamžite množstvo reakcií a podnietili diskusiu o tom, čo pre mnohých dovolenka s deťmi v skutočnosti znamená.

Dovolenka s deťmi: Spomienky namiesto oddychu

Dominika Jurena vo svojom príspevku s názvom „Môj ride or die” otvorene priznala, že dovolenka s malými deťmi nie je oddychom v pravom slova zmysle. „Dovolenka s malými deťmi rozhodne nie je oddychom v tom pravom slova zmysle. Ale my sme rodina, máme dve neriadené strely a inak ako spolu, si tú dovolenku proste nevieme predstaviť. Aj za cenu toho, že nemáme takú tú „pohodindu“, akú slovo “dovolenka” proste vzbudzuje. Ale budeme mať tie najkrajšie spomienky, spoločné zážitky a to je jednoducho na nezaplatenie,“ napísala.

Dominikine slová vystihujú pohľad mnohých rodičov, ktorí uprednostňujú spoločné zážitky a budovanie rodinných spomienok pred pasívnym oddychom. Nie je to teda o bezstarostnom ležaní na pláži, ale o budovaní cenných chvíľ.

Fanúšikovia ženského publika sa ozvali