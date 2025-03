Žiadna „zdravá obezita“ neexistuje, sebalásku si nemýľme so sebaklamom. Tieto chyby robia ľudia podľa trénera najčastejšie

Dôraz na zdravý životný štýl a správnu výživu zažíva v posledných rokoch čoraz väčší rozmach. Ruka v ruke s ním však idú aj nové iniciatívy, diéty, či myšlienkové hnutia propagujúce sebalásku s dôrazom predovšetkým na psychické zdravie a pohodu. Kde je ideálna cesta, a kedy už môže telo hlásiť problém?

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Len pred pár dňami sme pre vás v exkluzívnom rozhovore vyspovedali skúseného fitnes trénera Šimona Spišáka. V jeho pracovnom portfóliu nechýbajú športové kluby, profesionálni športovci, ale ani obyčajní ľudia. Tí do jeho gymu chodia s rôznymi požiadavkami a odlišnými životnými príbehmi. Napriek rozdielom, medzi klientmi nesú základné prvky cesty ku konečnému úspechu, spoločné menovatele.

Okrem iného sme sa s ním porozprávali o chybách, ktoré pri cvičení ľudia robia a zaujímala nás aj téma obezity, ktorá je čoraz väčším problémom (nielen) slovenskej spoločnosti.

Pozor na bielkoviny či spánok

Ako nám Šimon prezradil, škála chýb, ktoré klienti pri cvičení a snahe schudnúť robia, je skutočne široká a ťažko ju definovať. Najčastejšie sa však objavujú problémy s príjmom bielkovín či nedostatočný spánok, ktorý je mnohými podceňovaný. „Spomenul by som nedostatočný príjem bielkovín, nedostatočne tvrdý tréning, nedodržiavanie tréningového plánu, neplánovanie stravy a na záver veľká chyba, nedostatočný spánok,“ upresnil Spišák.

Zároveň upozornil na to, že neexistuje žiadne pravidlo, podľa ktorého by stravovanie po 18. hodine malo spôsobovať problémy. Ide totiž o jeden z najčastejších mýtov, že takto konzumované jedlo ide priamo do tukov. „Telo nerieši, koľko je hodín, ale skôr celkový energetický príjem. Chudnutie je o jednom – o kalorickom deficite. A bodka,“ dodal.

Na pretrase bola tiež kontroverzná téma obezity. Profesionálny tréner ju vníma ako problém súčasnej spoločnosti a ako sám povedal, netreba si pred ňou zakrývať oči. Ako jedným dychom doplnil, veľa ľudí si myslí, že nadváha je len dôsledkom slabej vôle, lenivosti alebo zlého životného štýlu. To však podľa neho nie je pravda, no pomenoval aj samotný problém.

„Obezita je určite problém, a nie, neexistuje žiadna “zdravá obezita”. Súčasná kultúra sebaprijatia (self-love) často zamieňa sebalásku so sebaklamom. Môžeš mať sebavedomie a byť spokojná/ý s tým, ako vyzeráš, môžeš sa mať aj rád/a taká/ý, aká/ý si. Ale to, že si niekto povie, že nadváha alebo obezita je úplne v poriadku, tak z hľadiska zdravia je to nezmysel,“ povedal pre interez Spišák.

„Obezita mení hormonálne nastavenie tela, ovplyvňuje reguláciu hladu a energetického výdaja, a preto je také ťažké s ňou bojovať bez odbornej pomoci,“ dodal na záver.

Ak vás zaujíma celý rozhovor, v ktorom sme tiež rozobrali tému diskutovaného Ozempicu, mýtov pri cvičení, či rôznych „zázračných prístrojov na chudnutie“, nájdete ho na tomto odkaze.