Fitnes tréner Šimon: Žiadne zázračné potraviny či prístroje na chudnutie neexistujú, Ozempic nepatrí do rúk každému

S rozvojom sociálnych sietí či moderných technológií sa postupne transformuje aj fitnes priemysel. Podobne, ako pri iných odvetviach, aj tu na ľudí číhajú rôzne nástrahy a negatívne fenomény. Tie sme v rozhovore rozobrali so skúseným trénerom Šimonom Spišákom. Na pretrase však boli aj iné témy.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

V pracovnom portfóliu Šimona Spišáka nechýbajú športové kluby, profesionálni športovci, ale ani obyčajní ľudia. Tí do jeho gymu chodia s rôznymi požiadavkami a odlišnými životnými príbehmi. Napriek rozdielom, medzi klientmi nesú základné prvky cesty ku konečnému úspechu, spoločné menovatele.

Súčasná doba ale nie je iba o chudnutí či priberaní, do priemyslu sa zamotal veľký prístup k informáciám, sociálne siete, pseudoodborníci a v neposlednom rade aj mýty o výžive či životnom štýle. „Ľudia stále čakajú na to, že príde niekto s magickou formulou, s nejakým novým objavom, ktorý prevráti fitnes naruby,“ povedal, okrem iného, v našom rozhovore Spišák. Načrtli sme tiež problematiku obezity, chyby pri cvičení, diskutovaný Ozempic, či konkurenciu v biznise.

Na sociálnych sieťach sa čoraz viac objavujú rôzni výživoví poradcovia či fitnes tréneri, ktorí natáčajú videá zo supermarketov a propagujú diéty či potraviny. Ako to vnímaš ty?

Sociálne siete sú dnes silným nástrojom na šírenie informácií, ale zároveň aj dezinformácií. Osobne nemám veľmi rád videá zo supermarketov, pretože často fungujú na princípe senzácie – démonizujú potraviny, rozdeľujú ich na dobré a zlé a snažia sa nájsť nejakého „potravinového nepriateľa číslo jeden“. To je však veľmi zjednodušený pohľad.

Realita je taká, že výživa je komplexná a neexistuje jedna zázračná potravina, ktorá nás zachráni, ani jedna „zlá“ potravina, ktorá všetko pokazí. Mnohí influenceri pritom netlačia fakty, ale svoj subjektívny názor – a ten často vychádza z marketingových záujmov alebo zo snahy o virálny obsah.

Narážaš na podobné videá aj ty?

Áno, narážam na ne pravidelne – a momentálne sa celkom bavím na “carnivore odborníkoch“, ktorí sa snažia presvedčiť ľudí, že jediná správna cesta je jesť výlučne mäso. To už je fakt extrém a skôr to pripomína sektu, než seriózny prístup k výžive.

Čo sú vo všeobecnosti najväčšie mýty, ktorým ľudia v oblasti cvičenia a výživy veria?

Mýtov je skutočne veľa. Spomenul by som napríklad jarné detoxikácie, kde si ľudia myslia, že po zime musia svoje telo „vyčistiť’ nejakými zázračnými šťavami alebo čajmi. V realite máme pečeň a obličky, ktoré robia túto prácu nepretržite. Ďalej tiež to, že jedlo konzumované po 18. hodine ide priamo do tukov, respektíve ovocie po 18. hodine spôsobuje priberanie. Telo nerieši, koľko je hodín, ale skôr celkový energetický príjem.

Čo by som ešte spomenul je údajné spomalenie metabolizmu vekom. Hlavný dôvod, prečo ľudia vekom priberajú, nie je magické spomalenie metabolizmu, ale jednoducho to, že sa hýbu menej, majú viac stresu či menej spánku.

Na to by som nadviazal cvičením prostredníctvom tzv. X-Body či iných “technológií”. Sľubujú lepšie výsledky za kratší čas a podobne. Aký je tvoj názor?

Ľudia stále čakajú na to, že príde niekto s magickou formulou, s nejakým novým objavom, ktorý prevráti fitnes naruby. Keď vidím, ako majitelia rôznych “revolučných” technológií s cieľom zbohatnúť tvrdia, že 20-minútový tréning nahradí 90 minút v posilňovni, to mi naozaj vadí.

V dnešnom rýchlom svete sa ľudia často pohotovo priklonia k tomu, že za 20 minút spravia niečo, čo by inak trvalo 90. Ale to jednoducho nie je pravda. Neexistujú žiadne skratky k výsledkom. Aby som však bol spravodlivý, vždy je lepšie urobiť tých 20 minút, ako nespraviť nič. Žiadna skratka či tajná metóda ale neexistuje.

Aké rady dávaš svojim klientom pri chudnutí ty?

Asi sklamem každého, kto čaká nejakú senzáciu. Moje rady sú vždy pravdivé a vedecky podložené. Chudnutie je o jednom – o kalorickom deficite. A bodka. To znamená, že musíme jesť menej, než koľko spálime. Príjem verzus výdaj kalórií. Kalorický deficit je kľúčový a bez neho je to jednoducho nemožné. Ďalší kľúčový bod je, aby klienti dodržiavali dostatočný príjem bielkovín, ale aj správny príjem sacharidov a tukov. Taktiež odporúčam si jedlá dopredu plánovať, aby sme sa vyhli nečakaným situáciám, ktoré nás môžu vrátiť späť k nesprávnym návykom.

Určite si zaregistroval aj tému “Ozempic”. V médiách sa táto látka preberala z každej strany, ako vnímaš túto problematiku?

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného