Žiadna loď z propalestínskej flotily nenarušila blokádu Pásma Gazy: Izrael opakovane tvrdí, že ide o operáciu Hamasu

Foto: SITA

Martin Cucík
TASR
Propalestínski aktivisti sa usilovali dopraviť humanitárnu pomoc pre obyvateľov v palestínskom Pásme Gazy a prelomiť izraelskú blokádu.

Izrael vo štvrtok informoval, že žiadna loď z flotily Global Sumud s propalestínskymi aktivistami smerujúcimi do Pásma Gazy na palube nenarušila izraelskú blokádu tejto palestínskej pobrežnej enklávy. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Žiadna z provokujúcich lodí z Hamas-Sumud neuspela vo svojom pokuse vstúpiť do aktívnej bojovej zóny alebo porušiť zákonnú námornú blokádu,“ uviedlo izraelské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení.

Posledná loď zapletená do tejto provokácie zostáva v diaľke. Ak sa priblíži, jej pokusu vstúpiť do aktívnej bojovej zóny a porušiť blokádu bude zabránené,“ dodal izraelský rezort.

Izrael opakovanie obviňuje flotilu s prepojenia na Hamas

Flotilu Izrael vo vyhlásení opäť spojil s palestínskym militantným hnutím Hamas. Izrael opakovane uviedol, že celá iniciatíva je operáciou Hamasu. Dôkazy však nepredložil.

Propalestínski aktivisti sa usilovali dopraviť humanitárnu pomoc pre obyvateľov v palestínskom Pásme Gazy a prelomiť izraelskú blokádu enklávy trvajúcu od roku 2007. Členkou posádky jednej z lodí bola aj švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová. Flotila Global Sumud vyplávala začiatkom tohto mesiaca z Barcelony a tvorilo ju 45 lodí.

Na palube jedného z plavidiel bol podľa webstránky flotily aj slovenský občan Peter Švestka. Izraelské námorné sily aktivistov zadržali a presunú ich do prístavu Ašdod, odkiaľ budú deportovaní.

